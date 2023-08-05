【英國開騷】肥媽8月倫敦慈善騷延期　開腔解釋背後原因

▲ 肥媽親解演唱會延期原因。

肥媽（Maria Cordero）原定8月11及12日於英國倫敦的威斯敏斯特中央大廳舉行兩場《肥媽慈善演唱會》，以及8月14日在The Londoner舉行的《「心連心」慈善晚宴》上表演，3場騷早前急煞停，並即時接受退款服務。

日前，肥媽現身活動後接受TVB娛樂新聞台訪問，就親自解釋個唱延期原因。

【英國開騷】肥媽8月倫敦慈善騷被急煞停 年初紅館騷曾被嘲滿佈「空凳」

最新影片推介：吳岱融專訪

肥媽親解原因

就個唱延期一事，肥媽說：「本來我同佢哋（家人）一齊返英國，就開演唱會，但演唱會嗰度，因為我拍《中年好聲音》個期，公司對我好好，已經延遲咗一個禮拜，我嗰度一返嚟就要做《中年好聲音》，咁佢就話『可唔可以延遲一、兩個禮拜』，我話真係一個禮拜都唔得，一日都唔得，因為我計返個時間呢我一落機返嚟就拍《中年好聲音》，咁佢話『你拍《中年好聲音》可以一路拍一路（開騷）』，我話唔得」。

肥媽續說：「一拍《中年好聲音》起碼半年、半年有多，呢個節目對我嚟講都好緊要㗎。」

她指，自己有一群朋友購買了門票、機票，門票可獲退款，可惜機票就未可改期，並補充指自己的姪兒、姨甥、子女等也請假，但也沒有辦法。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

年初開騷入座率低？

事實上，肥媽今年初曾於紅館舉行一連兩場《肥媽面對面演唱會》，有報道指其個唱入座率有八成，不過有網民卻直指於紅館現場見到有好多張空凳！

當時有人於社交網專頁中出po：「開場同散場都咁多人。好想唱返首”空凳”慶祝下。」