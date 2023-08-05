【香港小姐2023】陳怡名解釋爆粗罵網民原因　Zora「照騙」與真人兩個樣

《2023香港小姐競選》決賽臨近，當中14號陳怡名（Zora）在香港小姐官方IG以簡體字留言「投訴」攝影師把自己拍得差，她寫道：「拍的醜成這樣謝謝了」，而且更不理港姐形象與網民掀罵戰，甚至爆粗，可說十分失禮。

當中，有另位網民直接告知她真相：「有冇諗過你唔落filter就係咁嘅樣？」可是正所謂「真話特別傷人」，Zora似乎就難面對現實，「爆粗」回擊：「有冇X過 有啲人不用filter。」

【香港小姐2023】陳怡名公開踩大會攝影差 不顧港姐形象與網民開火展罵戰

▲ 陳怡名不滿大會影得自己不夠靚。

陳怡名在今日（8月5日）出席港姐活動，表示大家誤會，解釋正為自己與工作人員關係好，所以才寫「我真拍得好醜，謝謝你了。」來開玩笑。

可是留言中用粗口及與網民對罵，解釋較勉強，她指因當日見到些不太明白的留言，一時間不懂如何回覆，再加廣東話和繁體字對她「全新語言」，因此令大家有誤解。

【香港小姐2023】陳怡名公開踩大會攝影差 不顧港姐形象與網民開火展罵戰

▲ 陳怡名在IG「照騙」與真人似乎有頗大分別。

「照騙」與真人明顯不同

事實用filter拍照或P圖是平常事，可是要分清真實與虛假。不過的確，要面對現實需要勇氣，特別是習慣講大話的人。

從她的個人社交平台上載「照騙」與真人相比，差別甚大，比如明明「豆豉眼」扮大眼，雙眼「加工」後有如夾硬「5毫」扮「5蚊」，十分「路人甲」的扁平臉相，亦「進化」成輪廓分明。

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另外，上圍僅32吋的陳怡名社交，平時在社交平台相片已有裝「胸」作勢之嫌，可是無奈身高只162.5厘米的她，是今屆第二矮佳麗，除非穿「自信鞋」，否則平時與其他佳麗合照時亦明顯矮一截。

事實在《2023香港小姐競選 終極面試》內，其一個環節由眾佳麗將輪流出場自我介紹，特別地方是26位準佳麗將親自挑選Profile相，評審將綜合佳麗的自選Profile相及真面目作出點評。

有準佳麗獲讚真人與上鏡「一樣咁靚」，但亦有準佳麗遭狠批，當時嘉賓馬詩慧已表示：「真人同張相差好遠，做人最緊要係有真我，唔好靠啲相，啲相係幻覺嚟！」不過似乎有人未能聽入耳，未正式入行已不聽前輩良言、爆粗鬧網民，態度甚囂張。

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