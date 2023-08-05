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【寵愛Pet Pet】林漪娸與蟒蛇演對手戲　臨時加吻別戲：係即時嘅感覺嚟

娛樂 18:15 2023/08/05

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林漪娸與蟒蛇演對手戲。

由林夏薇、周嘉洛等主演的TVB劇集《寵愛Pet Pet》熱播當中，昨晚（8月4日）一集，焦點落在老戲骨林漪娸身上。

漪娸姐今次飾演過氣廟街歌后尹玉紅，除了與蟒蛇有不少對手戲，還會以多套Bling Bling靚衫示人，令人眼前一亮。

林漪娸過足戲癮

漪娸姐受訪時坦言過足戲癮，她說：「呢個角色比平時嘅化妝濃好多，同埋要戴好多唔同假髮，好有80年代感覺，造型好特別。」

講到與蟒蛇近距離接觸，她坦言：「都有少少驚蛇，但唔係話好驚，如果唔係拍嘢都唔會接觸，但演員一拍嘢就會拋開自己，只要角色需要就會做到」，十分專業。

漪娸姐過足戲癮！（影片截圖）

漪娸姐：我場場都享受

昨晚劇情講述玉紅的愛寵蟒蛇寶寶因想回歸大自然不願生蛋，搞到「卡蛋」引致生命垂危，惟玉紅相當固執不願簽手術同意書。

與寶寶合作登台多年的玉紅原來一直有心結，三十年前因失聲導致失去上電視演出機會的她，正當以為可以回歸幕前之際，卻被告知只能在大合唱環節出現，令其大感失望，在化妝間對着鏡子邊搽唇膏邊忍淚；之後玉紅在家中終情緒崩潰對着寶寶爆喊，情景令人動容。

漪娸姐坦言很喜歡這場戲：「唔覺得好難演，反而好Enjoy！有時未必需要多戲，係睇有冇位畀你演，雖然只係得兩集戲，但我場場都享受。呢幾場感情戲都係自己Solo做，要自己控制好個Timing同感覺，好好玩。」

玉紅最終在家人支持下學會放下，並決定將寶寶送回大自然，與寶寶的道別場口更是十分感人。原來吻別寶寶動作、是漪娸姐的神來之筆，令場口感動程度提升。

玉紅與寶寶道別。（影片截圖）

漪娸姐笑言：「嗰個吻係即時嘅感覺嚟，有時感情一到就會做出好多行為同表情，係會自己流露出嚟，同埋劇本寫得好感動，好容易帶到你入戲。」

漪娸姐感激監製Andy邀請她演出：「呢個角色對我嚟講係一個突破，因為我好少做呢類角色，演處境劇比較少感情戲，今次可以見到林漪娸另外一面！」

Romeo扭計玩走佬

劇情輕鬆搞笑的《寵愛Pet Pet》，就連NG花絮片也很搞笑。

官方日前上載數條NG花絮片，由於周嘉洛在《愛．回家之開心速遞》飾演的金城安太過入屋，林夏薇和徐榮拍攝時竟不小心叫錯汪聲仁做金城安。

至於薇薇與「冬甩」Romeo的互動亦很搞笑，Romeo拍攝時扭計玩走佬，搞到薇薇相當無奈，而身形嬌小的薇薇更曾試過遭Romeo強行拖着走。

Romeo玩走佬！（影片截圖）

監製Andy分享Romeo拍攝趣事，他說：「第3集Romeo有場診所搗亂戲，拍完呢場戲之後嗰日要補拍一啲鏡頭，點知Romeo死都唔肯入番個診所場景。」

他分析指：「可能呢場戲對佢嚟講係一個幾大嘅場口，所以留有陰影，主人招浩明點拉佢都唔肯入番場景，之後只好放開繩畀佢hea吓，點知Romeo走埋嚟我膝頭度挨住，大家話佢好似知道我係監製，想求我快啲放佢收工！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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