【正能量】單親爸病逝善心人眾籌斂葬費　11歲兒子寫信道謝：我會努力讀書

▲ 11歲兒子寫信向善心人道謝。

懂事的孩子有時總是令人心痛！台灣台中市一名小學11歲男童，相依為命的爸爸日前離世，男童無力支付爸爸的斂葬費用。當地慈善機構得悉男童的境況後，協助男童籌款葬父，男童無以為報，選擇親手寫信感謝所善心人士，更許下承諾「我會認真讀書，不會辜負大家的善心」。

綜合台灣傳媒報道，該名王姓男童原本與36歲爸爸住苗栗縣苑裡鎮，由於父母離異且家庭經濟條件不好，王父身體情況不好，平時靠打散工，以微薄收入獨自撫養兒子，生前更已將兒子的撫養權轉交給表姐。

王男日前病逝，他沒有留下財產，男童也無力支付喪葬費用。當地派出所所長紀適華得悉情況後幫忙聯絡慈善機構，最後募捐到款項支付王男的斂葬費用。

男童在爸爸的葬禮結束後，親手用稚嫩的文字寫下感謝信，感謝各方人士幫他處理父親身後事，讓父親葬禮圓滿完成，

感謝各方人士幫忙處理爸爸的身後事，我沒有辦法一一答謝，感謝叔叔阿姨啊伯啊母的幫忙，讓爸爸的葬禮圓滿完成，我會努力讀書的，不會辜負大家的期望。

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責任編輯︰王明芳