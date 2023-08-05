黃妍為全新專輯《4891》寫仝人小說踩入文壇　辦展覽簽名會親解創作密碼

黃妍（Cath）用接近年兩的時間，以村上春樹《1Q84》為創作靈感，創作出多首歌曲，並於最近推出專輯《4891》，Cath更首度與填詞人王樂儀合作創作同名仝人小說，進一步踩入文壇。

為讓樂迷更了能親身感受她所創造的故事世界，更特別舉辦了《黃妍4891展覽》，而月中她更會舉行簽名會，唱歌簽碟之餘，更會親自解構自己創作中隱藏的密碼。

【4891】黃妍爆Seed寫小說大玩二次創作 新歌《哀傷的作者》MV向《1Q84》致敬

書店開展覽



Cath與王樂儀在出碟一個月前，才用兩星期時間，合寫了一共50頁紙的《4891》仝人小說，當中故事內容是關於月亮小姐及左手先生的故事。

為讓大家更了解故事內容，Cath特別構思了《黃妍4891展覽》，並分別於誠品尖沙咀及銅鑼灣店，展現兩個主角的世界。

Cath說：「《4891》這張專輯內共有4對共8首互相對應嘅歌，成就兩個對稱嘅平衡時空，我同王樂儀創作嘅仝人小說，一樣係一個故事兩個世界，仲要係顛倒嘅世界，今次搞嘅展覽，就係要將呢個顛倒世界呈現出嚟，尖沙咀站係歌曲《哀傷的作者》、左手先生嘅世界，大家會見到《哀傷的作者》MV裡面嘅書枱，仲有《兩個月亮》MV入面嘅道具月亮，現場嘅電視同電話更有得睇我同盧鎮業《哀傷的作者》嘅MV。」

她續指：「而銅鑼灣站係歌曲《兩個月亮》、月亮小姐嘅世界，除咗有尖沙咀站睇到嘅陳設外，亦會有月亮小姐同左手先生往來嘅信件，電視亦會播放長達15分鐘、由碟中咁多首歌曲嘅MV剪輯而成嘅微電影，大家睇完仝人小說，聽完歌，再睇埋呢個微電影，就會好完整了解成個故事。」

為每首歌推廣費盡心思



為了《4891》這張專輯，Cath費盡心思，在每首歌推出時都構思不同有趣的活動，讓Fans可以更容易接收了解歌曲想傳達的訊息，這次展覽亦有異曲同工之妙，難得Fans比她更投入。

她說：「喺尖沙咀站，有Fans日日落去展覽場地細讀了解當中細節，以及我哋隱藏喺裡面嘅密碼；銅鑼灣站早兩日一setup完，我首日中午過去參觀，點知有Fans比我搶先一步去睇咗！見到大家反應咁熱烈又雀躍，好感動！」

Cath更說，MV導演兼這次專輯的美術總監Pazu更因為這個Project而人氣急升，而且更有Fans找他影相，Cath說成件事都變得好可愛。



誠品銅鑼灣店的《黃妍4891展覽》現正進行中，Cath將於8月12日晚現身出席「黃妍《4891》專輯簽名會」，屆時除了獻唱碟中歌曲為Fans簽碟外，Cath更邀請了Pazu一同現身，為樂迷拆解整個Project的大大小小密碼，更多資訊，可留意Cath的官方社交平台專頁。

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