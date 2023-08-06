【無牌醫美】誤信無牌美容師做豐胸手術　30歲女子疑細菌感染送院搶救不治

▲ 馬來西亞一名華裔女子在接受豐胸手術後，疑似遭受細菌感染，送院後不治離世。

馬來西亞一名華裔女子近日因誤信無牌美容師，進行豐胸手術後出現異狀送院，最終在加護病房搶救期間不治身亡，遺下2名分別12歲和9歲的兒子。死者丈夫痛斥涉事美容師無牌執業，並準備在喪禮結束後提告。

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綜合《光明日報》、《星州網》等媒體報道，死者為30歲女子陳蔚杉，生前居於新山柏伶花園。7月29日，她在美容師家中接受豐胸手術，隨後感到暈眩、身體不適，手術部位腫脹疼痛。死者丈夫黃先生憶述，妻子在手書翌日前往診所求醫，醫生表示不適可能是因麻醉藥過量引起；但她的情況在當天晚上突然變得更嚴重，於是馬上送院治療，入住普通病房。

8月2日凌晨5點，死者的情況惡化，隨即被轉入加護病房進行搶救，然而最終在2個小時後宣告不治。黃先生繼指，醫院已抽取妻子的血液等樣本送交化驗，以查明死因，但需3個月後才能得到結果。不過，醫生就曾透露死者動過手術的胸部佈滿細菌，疑似受到細菌感染。

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據報死者生前家庭關係十分融洽，是奶奶心中的好新抱。黃先生接受媒體訪問時表示，自己經常需要到外地工作，而母親患有淋巴癌、剛剛結束化療，最近其中一只腳細菌感染，由妻子負責每天載送到新山中央醫院清洗傷口；如今妻子驟然逝世令母親傷心不已，已先購買死者隔壁的靈位打算將來使用。

而死者生前亦十分疼愛2名兒子，每天都會親自載送他們上下學，凡事以孩子為先，每年孩子生日也會特別安排慶生派對。黃先生指，2名兒子聽到噩耗後悲傷大哭，這幾天也堅持要到靈堂來陪伴送別。

另外，黃先生又透露妻子曾一度萌生放棄進行豐胸手術的念頭，惟美容師聲稱「已經買好材料，不能臨陣停止」，妻子才繼續接受手術。他說，妻子最初只打算進行臉部「拉線」的微整手術，讓臉部皮膚更緊致。據他了解，事發當天妻子是獨自開車前往美容師家中，先接受臉部手術，之後再進行做豐胸手術。手術後妻子感到胸部疼痛不已，原本應立刻付清費用，但美容師當時並未向妻子收費。

至於死者是如何認識該美容師，黃先生就指，妻子是通過朋友的朋友介紹，才認識這名巫裔美容師。他亦表示妻子是首次進行美容微整手術，不料卻發生事故離世。

黃先生補充，美容師曾在妻子住院期間聯絡她，要求她向醫生隱瞞實情；從妻子的手機可讀到上述訊息。死者生前好友Lewis Cheah亦在社交平台上發文，指死者是因誤信無牌醫美而喪命，並附上殯葬通告及相關照片，其中包括美容師的相關訊息，以及她與死者聯絡的簡訊，只見她在簡訊中寫道：「我求你，甚麼都不要告訴醫生，如果報案我會被捕……我只是要幫你而已」。

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責任編輯：羅嘉欣