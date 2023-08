【姜濤演唱會】尾場與偶像羅志祥鬥舞　小豬後悔當年淘汰姜濤爆姜糖曾私訊

▲ 姜濤請到偶像羅志祥任尾場嘉賓。(越玲瓏攝)

MIRROR成員姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》昨日(5日)舉行尾場,擔任尾場嘉賓的姜濤偶像羅志祥(小豬)於近3時現身亞洲國際博覽館準備,今次是小豬自2019年後首次訪港。

兩人跳唱小豬歌曲《No Joke》及《夠了》,全場氣氛炒熱至高峰。

Do姐+Mo姐親臨撐場

昨晚台下有Do姐鄭裕玲、Mo姐毛舜筠和兩名女兒罕有齊齊現身姜濤尾場演唱會,而「奶奶」姜媽則以性感低胸裝現身撐阿仔,連姨媽親戚也以隆重打扮登場。

▲ 姜濤愈唱愈放。(越玲瓏攝)

姜濤用作品說話

一班《造星》師弟妹包括第二屆冠軍吳啟洋、李炘頤(Alina)、楊安妮(Win Win)及鍾卓穎(Ash)等齊齊撐大師兄。歌手李幸倪(Gin Lee)都有來捧場。

演唱會約8時30分開始,當姜濤唱完鄧麗君經典歌曲《我只在乎你》後,突然有隻小昆蟲圍著他,嚇得他不停走避,「點解有隻嘢嗡住我!尾場搞啲咁嘅嘢!」

小昆蟲還停留在他的頭髮上,他無奈道:「證明動物界都嚟睇!」之後他返回舞台中央唱出《風雨不改》及《亞特蘭提斯》。

姜濤一直強調用作品說話,並用作自省,提醒自己要保持謙卑,唱完《Dummy》之後他有感而發道:「好多道理好多人一早已經知道,但好多嘢都要經歷過先知,例如點樣學會真正謙卑去接受所有嘢,時刻提醒自己唔好變成一個Dummy,變Dummy唔可怕,最可怕係唔認自己係Dummy。」

▼ 點擊圖片放大 +2

姜濤不禁落淚

到演唱會中段,姜濤在《孤獨病》之後唱出首三場未有演唱的《Dear, My Friend》,期間一直強忍淚水,最後也忍不住落淚,他哽咽解釋:「我最後都忍唔住都要唱呢隻歌,我相信自己人生第一個演唱會,佢喺度嘅。」

姜濤摰友阿Kin(中鋒)於2021年4月打籃球期間時不適,姜濤陪同入院,可惜最後不幸猝逝,對姜濤造成嚴重打擊。

▲ 姜濤在演唱會中可見清減了不少。(越玲瓏攝)

姜濤體驗姜糖日常

另一最令人感動的環節,大會播出姜濤在銅鑼灣街頭體驗姜糖平日在街頭舉燈牌支持他的片段,他哭訴自己愧對姜糖的支持,並唱出新歌《好得太過份》,全場姜糖舉起姜字燈牌,數目是4場之中最多。

姜濤感謝粉絲支持,表示當粉絲是家人,希望日後與大家拉近距離,場面感人。

唱完由張繼聰作曲的新歌《Every Single Time》之後,姜濤轉Channel用國語介紹昨晚的嘉賓出場,全場早已知道嘉賓就是羅志祥(小豬)。

現場播出姜濤於17歲參加內地選秀節目《快樂男聲》的片段,當時小豬是評判之一,一臉稚嫩的姜濤在偶像前表演非常緊張。

最後,姜濤於節目30強止步。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小豬擔任嘉賓

小豬甫一出場便用廣東話說:「大家好我係羅志祥,好耐冇見。」

姜濤稱從前天開始就很焦慮很緊張,終於等到這一刻來臨,小豬開玩笑說:「我看你的IG動態更焦慮,他說『明天是最後一天,可以吃火鍋』,少吃一點比較好!」

小豬是姜濤生命中重要的人,因姜濤自小被人欺凌,好少朋友,就是小豬的歌聲陪伴著他。

姜濤以前每一日都會追看小豬的節目《娛樂百分百》,而姜濤小時候清貧沒錢學跳舞,所以他在台上分享,以前是不斷翻看小豬的跳舞片段學習模仿,同一段舞蹈可以看足一年。

姜濤連小豬過往的訪問也不放過,他對小豬說:

你的訪問從我未入行開始,我就一直看一直看。我覺得我就是要為將來入這行去準備,就是一定要堅持。

小豬後悔淘汰姜濤

小豬坦言當年後悔淘汰姜濤,錯過了這位明日之星,「老實說我算是看着你入行,我不應該把你淘汰掉。看着你在頒獎禮拿第一個大獎那一刻,我就覺得不得了這個。」

小豬讚姜濤很棒,工作壓力太大,影響心情,有姜糖曾私訊小豬叫他關心一下姜濤。

小豬說:「他真的很努力,他常常有很多重要的表演都會私底下問我很多東西,我們互相交流彼此在舞台上有甚麼要照顧的東西。」

他續說:「他也很照顧到你們每一位歌迷朋友,不管外界給你多大壓力,他們(粉絲)就是你的動力。」姜濤感謝偶像說:「你也是我的動力。」

小豬又勉勵他要站在支持者的立場和角度看事情,「所以你一定要記得他們每一個人,不管在你的生日,在你的表演,還有到現在的演唱會,他們所舉的燈牌,叫你的名字,每一聲每一次,你都要記在這裏(拍姜濤的心)。」

最後小豬更邀請姜濤擔任他的演唱會嘉賓,讓姜濤相當驚喜,還揚言屆時要推掉所有工作去做嘉賓。

說畢,小豬跳唱名曲《鬧翻天》,全場High爆!

最新影片推介︰吳岱融專訪

Encore環節除了唱出《愛情簽證申請》及「回憶殺」造星參賽歌《我多喜歡你,你會知道》,最後又與全場姜糖大合唱《蒙著嘴說愛你》,但沒有人願意離開。

姜濤再度出場兩度Encore,笑言小時候沒錢看演唱會,不知道可以兩度Encore。

他唱出另一首造星「回憶殺」冧歌《123我愛你》及早期作品《一天多一點》作結,姜濤離開時許下承諾再開騷:「下年見!」

記者︰林綺玲

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R