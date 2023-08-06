【姜濤演唱會】姜濤腳傷未癒綁繃帶上陣　臨時加唱《Dear My Friend,》落淚：希望佢聽到

▲ 姜濤在今次4場演唱會需要綁繃帶上陣。（越玲瓏攝）

MIRROR成員姜濤一連4晚的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》圓滿結束，姜濤完騷後接受訪問，提到他之前表明完騷後去打邊爐，竟改口表示會聽從偶像羅志祥（小豬）說少吃一點。他笑稱今次開4場已是極限，由於自己有傷患，褲腳內腿部仍需紮繃帶，且自己的歌藝、體力仍有待提升。

昨晚尾場有鄭裕玲（Do姐）、「阿媽」毛舜筠和「奶奶」姜媽等到場，姜媽更以一襲性感低胸裝亮相，姜濤一臉尷尬稱：「我阿媽係control唔到，佢開心就得，唔好限制佢衣著，有時我見到啲相都⋯⋯根本唔係我想做Artist，係我阿媽想做Artist。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

他指姜媽有讚演唱會好睇，有給他簡短評語，「佢知我唔想受人影響，會俾空間我。」

談到4場演唱會嘉賓，他指舉行演唱會是他的夢想，與羅志祥同台表演也是另一個夢想，「所以實現晒夢想我好開心！」他透露是4月在馬來西亞親自邀請他，獲對方一口答應，成就解鎖。

▲ 姜濤笑言開4場已是極限。（越玲瓏攝）

至於兩人合作跳唱的作品《No Joke》和《夠了》，姜濤解釋選歌原因︰「《No Joke》係我第一次開Mini concert時揀佢呢隻歌跳，《夠了》就係我同佢都面對好多外界聲音，我哋覺得都好中我哋嘅心聲。」

姜濤也想邀約小豬吃飯，但未知對方的行程，他又會聽小豬勸告減少打邊爐，「小豬頭先叫我唔好打邊爐，咁我就唔打邊爐，佢講咩我都會聽。」他再次表明想去擔任小豬香港演唱會的嘉賓，更揚言會不惜一切推掉所有工作。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

至於另外3場嘉賓包括林海峰、張繼聰謝安琪夫婦及湯令山（Gareth T.）。姜濤特別提到林海峰好神秘，自己有太多問題想請教他，「我好想問佢對我嘅睇法，希望俾佢指點下，我覺得林海峰前輩諗嘢好跳，所以我好奇佢點樣諗我哋。點知佢一輪嘴咁講嘢，我完全講唔到。」

不過，姜濤從林海峰連珠炮發的一番話中有所得著，「我好開心佢將我一啲可能會俾人笑嘅嘢，變成好好嘅玩笑，令我同大家都好開心咁化解咗呢啲嘢。」

▲ 姜濤褲內腿部仍綁滿繃帶。（越玲瓏攝）

尾場臨時加插唱《Dear My Friend,》

在尾場，姜濤特別加插唱出懷念故友中鋒的歌曲《Dear My Friend,》，最後也忍不住落淚。

他原本打算不再唱這首歌，在思前想後下，至昨日綵排時臨時決定再唱，他說︰「我覺得自己冇嘢，喺一個咁重要嘅日子，我希望佢聽到，值得嘅。」

最新影片推介：

對於4場演唱會的表現，姜濤自評值75分，因第一次開大型個唱，自己仍有很多不足，例如聲線、技巧和體力上。

他最滿意是開場的跳唱環節，特別感謝有香港「舞蹈大使」稱譽的梅卓燕老師（小梅老師）在百忙中為他排練這個別出心裁的開場。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

姜濤的腳傷至今仍未完全復元，他指今次演出腿部仍需綁繃帶，「我哋有好好嘅團隊幫我做物理治療、針灸等，其實褲下面全部都係繃帶，綁住就OK。」

他總結今次演唱會玩得好開心，完場前他向觀眾許下諾言︰「下年見」，在訪問時他笑著解釋：「都講咗咯，公司都焗住要做。」但他強調開4場已是極限：「夠啦，夠啦，出年再開都係3、4場得㗎喇……年年都有㗎嘛……」

被問到隊友Anson Lo揚言想開20場，姜濤爆笑道︰「想開20場呀……祝佢順利，我差唔多喇，哈哈！」

記者︰林綺玲

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R