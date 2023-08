【姜濤演唱會】姜濤腳傷未癒綁繃帶上陣　臨時加唱《Dear My Friend,》落淚：希望佢聽到

▲ 姜濤在今次4場演唱會需要綁繃帶上陣。(越玲瓏攝)

MIRROR成員姜濤一連4晚的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》圓滿結束,姜濤完騷後接受訪問,提到他之前表明完騷後去打邊爐,竟改口表示會聽從偶像羅志祥(小豬)說少吃一點。他笑稱今次開4場已是極限,由於自己有傷患,褲腳內腿部仍需紮繃帶,且自己的歌藝、體力仍有待提升。

昨晚尾場有鄭裕玲(Do姐)、「阿媽」毛舜筠和「奶奶」姜媽等到場,姜媽更以一襲性感低胸裝亮相,姜濤一臉尷尬稱:「我阿媽係control唔到,佢開心就得,唔好限制佢衣著,有時我見到啲相都⋯⋯根本唔係我想做Artist,係我阿媽想做Artist。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

他指姜媽有讚演唱會好睇,有給他簡短評語,「佢知我唔想受人影響,會俾空間我。」

談到4場演唱會嘉賓,他指舉行演唱會是他的夢想,與羅志祥同台表演也是另一個夢想,「所以實現晒夢想我好開心!」他透露是4月在馬來西亞親自邀請他,獲對方一口答應,成就解鎖。

▲ 姜濤笑言開4場已是極限。(越玲瓏攝)

至於兩人合作跳唱的作品《No Joke》和《夠了》,姜濤解釋選歌原因︰「《No Joke》係我第一次開Mini concert時揀佢呢隻歌跳,《夠了》就係我同佢都面對好多外界聲音,我哋覺得都好中我哋嘅心聲。」

姜濤也想邀約小豬吃飯,但未知對方的行程,他又會聽小豬勸告減少打邊爐,「小豬頭先叫我唔好打邊爐,咁我就唔打邊爐,佢講咩我都會聽。」他再次表明想去擔任小豬香港演唱會的嘉賓,更揚言會不惜一切推掉所有工作。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

至於另外3場嘉賓包括林海峰、張繼聰謝安琪夫婦及湯令山(Gareth T.)。姜濤特別提到林海峰好神秘,自己有太多問題想請教他,「我好想問佢對我嘅睇法,希望俾佢指點下,我覺得林海峰前輩諗嘢好跳,所以我好奇佢點樣諗我哋。點知佢一輪嘴咁講嘢,我完全講唔到。」

不過,姜濤從林海峰連珠炮發的一番話中有所得著,「我好開心佢將我一啲可能會俾人笑嘅嘢,變成好好嘅玩笑,令我同大家都好開心咁化解咗呢啲嘢。」

▲ 姜濤褲內腿部仍綁滿繃帶。(越玲瓏攝)

尾場臨時加插唱《Dear My Friend,》

在尾場,姜濤特別加插唱出懷念故友中鋒的歌曲《Dear My Friend,》,最後也忍不住落淚。

他原本打算不再唱這首歌,在思前想後下,至昨日綵排時臨時決定再唱,他說︰「我覺得自己冇嘢,喺一個咁重要嘅日子,我希望佢聽到,值得嘅。」

最新影片推介:

對於4場演唱會的表現,姜濤自評值75分,因第一次開大型個唱,自己仍有很多不足,例如聲線、技巧和體力上。

他最滿意是開場的跳唱環節,特別感謝有香港「舞蹈大使」稱譽的梅卓燕老師(小梅老師)在百忙中為他排練這個別出心裁的開場。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

姜濤的腳傷至今仍未完全復元,他指今次演出腿部仍需綁繃帶,「我哋有好好嘅團隊幫我做物理治療、針灸等,其實褲下面全部都係繃帶,綁住就OK。」

他總結今次演唱會玩得好開心,完場前他向觀眾許下諾言︰「下年見」,在訪問時他笑著解釋:「都講咗咯,公司都焗住要做。」但他強調開4場已是極限:「夠啦,夠啦,出年再開都係3、4場得㗎喇……年年都有㗎嘛……」

被問到隊友Anson Lo揚言想開20場,姜濤爆笑道︰「想開20場呀……祝佢順利,我差唔多喇,哈哈!」

記者︰林綺玲

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R