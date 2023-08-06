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【好人好事】屯門港女哮喘病發心絞痛截的士不果　感激好心夫婦順風車赴急症

親子 10:40 2023/08/06

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

港女感激好心夫婦載她到急症室。

舉手之勞隨時救人一命。有港女在社交平台分享親身經歷，她近日晚上哮喘發作引發心絞痛，夜診診所當晚關門，嘗試截的士赴醫院亦不果，慶幸有一對夫婦經過時察覺她不妥，接載她到急症室求醫，最終幸無大礙。

有港女8月2日在facebook群組「真‧屯門友」發文，「多謝頭先喺新墟救我一命嘅夫婦，無言感激」。她表示，當晚11時許哮喘發作引發心絞痛，惟家中藥物剛好用完，於是急急前往屯門新墟的夜診診所配藥。

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湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】90後運動公關夫婦另類育兒法　帶著女兒去開工當親子活動效果意想不到

沒想到事主到達診所時發現沒開門，未能配藥，於是決定即時截的士前往醫院，但卻沒有的士停下來，幸好這時有對夫婦行經現場，發現事主情況不妥，

對夫婦見我好辛苦，就好好人車咗我去急症室。

翌日事主已無大礙，她形容好心夫婦「救返我一命」，因此特意發帖感謝對方。不少網民亦紛紛大讚好心夫婦，「有時多口問一句真係可能救人一命」，有人亦提醒事主天氣熱，要隨身帶藥，「下次唔好計到咁盡啊」。

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責任編輯︰王明芳

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