【好人好事】屯門港女哮喘病發心絞痛截的士不果　感激好心夫婦順風車赴急症

▲ 港女感激好心夫婦載她到急症室。

舉手之勞隨時救人一命。有港女在社交平台分享親身經歷，她近日晚上哮喘發作引發心絞痛，夜診診所當晚關門，嘗試截的士赴醫院亦不果，慶幸有一對夫婦經過時察覺她不妥，接載她到急症室求醫，最終幸無大礙。

有港女8月2日在facebook群組「真‧屯門友」發文，「多謝頭先喺新墟救我一命嘅夫婦，無言感激」。她表示，當晚11時許哮喘發作引發心絞痛，惟家中藥物剛好用完，於是急急前往屯門新墟的夜診診所配藥。

最新影片：

沒想到事主到達診所時發現沒開門，未能配藥，於是決定即時截的士前往醫院，但卻沒有的士停下來，幸好這時有對夫婦行經現場，發現事主情況不妥，

對夫婦見我好辛苦，就好好人車咗我去急症室。

翌日事主已無大礙，她形容好心夫婦「救返我一命」，因此特意發帖感謝對方。不少網民亦紛紛大讚好心夫婦，「有時多口問一句真係可能救人一命」，有人亦提醒事主天氣熱，要隨身帶藥，「下次唔好計到咁盡啊」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳