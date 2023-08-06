【食用安全】男子突低燒無力噁心狂嘔揭患肝炎　疑因一個飲食習慣惹禍

▲ 男子愛吃燒烤，突低燒無力噁心狂嘔，求醫竟揭患「E型肝炎」。

不少人都愛吃烤肉，但要注意可能會患上肝炎。内地南京一名男子，平時愛吃烤肉，近日身體突出現低燒無力、噁心作嘔等情況出現，緊急前往醫院就診後，確診感染戊型肝炎，俗稱「E型肝炎」。

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根據内地媒體《937江蘇新聞廣播》報道，該名男患者平時愛吃烤串，尤其是「烤腰子（豬腰）」。惟最近卻出現低燒、身體乏力、食欲下降及噁心嘔吐等情況，前往醫院就診後竟確診罹患戊型肝炎。

報道指出，「戊型肝炎」是指由戊型肝炎病毒所引起的肝臟疾病，是一種常見的消化道傳播疾病，主要透過糞口途徑傳播，若食用受感染動物並未被煮熟的肉類，亦可能不小心感染。戊型肝炎的主要病症為厭油、食欲下降、疲乏，甚至出現黃疸等等，好發於春夏季節，潛伏期一般為2至8周。

據報道，感染戊型肝炎的患者可能還會同時出現急性肝衰竭的情況，孕婦和抵抗力較差的老人甚至可能會危及生命，特別孕婦在懷孕晚期還可能會導致流產風險提高，死亡率更高達20至25%。

醫生提醒，平時要保持良好的衛生習慣，飯前便後使用潔净水洗手；不飲用生水；不食用不乾净、未煮熟的肉類或海鮮產品；食用水果蔬菜前要清洗乾净等等。

治療及預防戊型肝炎的方法

香港衛生防護中心相關資料顯示，目前沒有能改變急性戊型肝炎病情的治療方案，大部分患者在休息或接受支援性治療（如舒緩不適、補充流失的水分）後，便可在二至六星期內自行痊癒。一般患者不需要住院，但若是孕婦、暴發性肝炎患者則要住院治療。

香港衛生防護中心建議3種可預防戊型肝炎的方法。

1.注意個人衛生

在處理食物或進食前應徹底清洗雙手，如廁後要沖廁及使用肥皂洗手。

2.注意飲食衛生

飲用食水前要煮沸，所有食物，包括蠔、蜆、貽貝和扇貝等雙殼類水產、豬肉和豬內臟，都應清洗乾淨並徹底煮熟。

3.注意環境衛生

適當處理污水及排泄物，妥善處理及儲存食水，保持廚房及食具清潔。

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責任編輯：羅嘉欣