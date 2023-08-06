【東張西望】女大學生遇職場性騷擾　受害女生落淚李旻芳上前安撫

▲ TVB節目《東張西望》報導女大學生遇到職場性騷擾。

TVB節目《東張西望》昨晚（5日）報導一眾女大學生於實習時被老闆性騷擾，有受害女生分享經歷時不禁落淚，《東張》主持李旻芳上前安撫她。

其中一位受害女學生Chloe向《東張》指被老闆強吻，又要求在工作時間內陪伴去吃飯及乘坐摩天輪，令她感到尷尬及無助。

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職場性騷擾

根據受害大學生稱：「在學校Job Board內找到一份做海外升學的工作，職位是Research。以我所知，有3間，1間是做寵物移民，1間是做海外升學，1間是做相睇的。」

其中一名受害女生Chloe形容老闆：「「像40多歲，似普通的長輩。漸漸便開始有一些不必要的身體接觸出現。」

她說：「公司並非很多人，我入去時只有3個長工，日本女性，亦有一個比較中年的女性，有老闆、他的媽媽。」

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無故強吻女生

有次工作時老闆做出噁心行為，Chloe謂：「教授期間突然將我的口罩拉低並吻我，我覺得很核突、很污糟，我不知怎算。當時我很驚慌，無法說話，我的腦袋停頓了。」

她續說：「過了一會才反應過來，我才衝到廁所抹嘴。我衝去廁所前有問他在做甚麼？為何要這樣做？他說他衝動。我思考了一會才回去，因為我覺得很核突。他真的很過份。」

▲ （《東張西望》）

Chloe說到被強吻一事時忍不住落淚，李旻芳見狀便拍她的膊頭安撫她。

Chloe表示：「我當時真的信他是一時衝動。我有考慮過（辭職），但我需要賺錢給下學期用，當下沒有辭職，相信他只是一時衝動，不會再有下一次。」

之後Chloe盡量避免跟老闆接觸，並拒絕對方的邀約。不過老闆並沒有收斂，當沒事發生一樣，繼續性騷擾Chloe。

被要求「拍拖」

曾有一位同事兼師兄為Chloe出頭，之後該位師兄接到老闆一些無理的要求，其後更被解僱。

老闆試過藉着工作為由，將Chloe帶到中環餐廳且送花給她，「引來很多人圍觀，令我覺得很尷尬，想將花放進袋內但遭拒絕。」

她又被阻止收工，「他表示未夠6時不能放工，要求我陪他吃飯、坐摩天輪。」

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