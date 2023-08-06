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【天氣報告】卡努今日橫過琉球群島　本港大致多雲有幾陣驟雨

社會 11:22 2023/08/06

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卡努今日橫過琉球群島，本港大致多雲有幾陣驟雨。（資料圖片）

天文台表示，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。今日（6日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。初時部分地區雨勢較大。下午部分時間有陽光及酷熱。吹和緩至清勁西南風，風勢有時疾勁。

在上午10時，強烈熱帶風暴卡努集結在沖繩島之東北約250公里，預料向東北偏東移動，時速約10公里，橫過琉球群島。

天文台指，一個低壓區會為廣西沿岸帶來不穩定天氣。隨著南海北部的高空反氣旋增強，本周中期廣東沿岸天氣酷熱。預料高空擾動會在本周後期為華南帶來雷雨。此外，熱帶氣旋卡努會在今日橫過琉球群島，隨後逐漸靠近日本九州至本州西部一帶。

天文台展望，明日（7日）有幾陣驟雨及雷暴。隨後兩三日部分時間有陽光，天氣酷熱。根據九天天氣預報，未來一連9日有雨，氣溫維持在約27至33度。

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記者：黃穎津

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