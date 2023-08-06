【自然系女子日本旅行】J2出動台灣女神隔空激鬥　林莎暉哥秘境旅館浸溫泉睇海景【多圖】

J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》將於明晚（8月7日）起播出。今輯《自然系》繼續有林映暉（暉哥）做主持，嘉賓陣容則有「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和新加盟的「無害女神」林莎。

主打「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的《自然系女子旅行》，這次瞄準港人熱愛旅遊地點之一，遠赴日本取景，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。

明晚首播的《自然系女子日本旅行》，單是節目開段的Intro已讓人目不暇給，3位台灣女神上演隔空水着大激鬥。

【自然系女子日本旅行】林襄暉哥玩轉日本鹿兒島 與張雅涵林莎鬥派福利【多圖】

▲ 林莎、張雅涵、林襄主持《自然系女子日本旅行》。

入住秘境旅館

打頭陣的林莎去到能登最北的聖域之岬，入住建築在懸崖邊、有450年歷史的秘境旅館，更會大歎當地溫泉「波の湯」，以白色鏤空水着上陣的她，孖住暉哥邊浸溫泉邊欣賞無敵大海景，Chill爆！

「樂天女孩」雅涵則上演水着放題，目測最少會以4套不同顏色的水着上陣，每套泳衣都完美突顯其曼妙身段。

守尾門的林襄將會野性大解放，以交叉吊帶泳衣上陣的她，走入森林中享受泥漿溫泉。

至於身為港女代表的暉哥亦屬有料之人，浸勻所有溫泉的她同樣會以多套水着示人，不讓台灣女神專美。

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著浴衣談心

至於明晚一集內容，暉哥和打頭陣的林莎到石川體驗農村生活，入住當地農家民宿，除會落田摘菜，還會親自下廚炮製晚餐。去到晚上，兩人穿着浴衣促膝談心，暉哥問林莎睡覺有否怪癖？林莎竟然驚爆：「跟我睡過的人……都說我很厲害。」非常耐人尋味，究竟林莎睡覺怪癖是甚麼？

之後在「波の湯」浸溫泉時，熱愛浸溫泉的林莎再自爆喜歡泡澡原因：「因為家裏沒有浴缸，只要有得泡澡的地方，我都會很喜歡，如果我去溫泉旅館，晚上泡完早上還會再泡一次喔！」浸完溫泉後兩人大開食戒，分別品嚐了喉黑魚涮涮鍋和能登牛排，勁有食神。

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