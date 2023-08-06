【離婚宴】離婚擺酒7道創意菜名令人唏噓　網民最關心：人情拎得返？

▲ 離婚宴的7道菜名既有創意，又令人唏噓。（網上圖片）

結婚要擺酒，離婚都要請飲？網上近日流傳一份離婚宴的菜單，是去年於馬來西亞怡保舉行的宴會，當中7道菜的名稱雖有創意，卻令人愈看愈心酸。

近日有馬來西亞網民以「會不會比結婚還高興慶祝」為題，上載了一份罕見的離婚宴菜單，日期已是去年的9月5日，7道菜單都很有創意，包括「珠心分離」、「各散東西」、「雞飛夠走」、「豬乸托世」、「蝦不為例」、「各自各精彩」、「不再用飯」。

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不少網民認為菜單比結婚有創意，而且好重火藥味。有些網民還花心思，再想出另外7道菜名，附上生果拼盤、糖水和飲品。7道菜名包括：「滾蛋湯」、「分飛燕」（燕窩燉鯡魚）、「癡心當玩偶」（豬心燉蓮藕）、「好離好散」、「一拍兩散」、「離婚豬蹄」、「鳳離蝦球」。

另有「綠帽橙汁」、甜品「綠帽豆沙」、「半梨燉無花果」（半梨有分離之意）；水果盤則是「雪梨」，以及飲品「河水不犯井水」。

另有網民則比較實際，好奇離婚宴是否需要做人情，還有人笑問，主人家是否要退回當年所收的人情，「男女雙方一齊擺的嗎？還是某一方自己擺的？」、「去了是要說恭喜還是要說甚麼會比較適合？」

有網民則大談對婚姻的看法，認為離婚是件開心的事，所以值得慶祝回復單身的快樂，有人還表示，離婚後可以擁有自由、贍養費、不用煮飯、看不用人臉色、還有自己賺錢自己花。

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責任編輯︰王明芳