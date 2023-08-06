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【偷拍斷正】港女搭屯馬綫遭多次偷拍　麻甩佬被當場斷正後續更猖狂

健康 13:43 2023/08/06

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港女搭屯馬綫遭麻甩佬多次偷拍，熱心女士幫手斷正。

搭公共交通工具要小心偷拍狂。一名女網民昨日（5日）在網上發文稱，在搭港鐵回家途中，竟遭一名男子偷拍並當場斷正，男子一開始還不肯承認，要求刪除照片後更有第二次偷拍。

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該名女網友5日於Facebook群組「沙田之友 (大馬沙，沙田馬鞍山大圍)」發文表示，當日晚上乘搭屯馬綫回家時，一名男子於鑽石山站上車後沒過多久，竟見到該名男子正在偷拍自己。

呢一個男人上咗車冇幾耐，俾我透過後邊玻璃反射，發現佢影緊我相。我即刻開電話影低個倒影make sure我冇搞錯，佢真係影緊我。

事主於是立即起身質問男子為何影相，但男子一開始否認，然後給事主查看電話主頁，事主便要求查看相簿，「佢咋傻打開咗個遊戲。之後先慢慢打開相簿，入邊真係有我嘅相」。

隨後事主要求男子刪除照片，當時一名熱心女士亦提醒，雖照片已刪除，但手機垃圾桶裡仍可復原，並幫手將男子手機垃圾桶内的照片徹底刪除。未料，過了約1分鐘，男子竟又再次打開相機偷拍，事主隨即制止他，男子卻又再次否認。

係第二次仲咁猖狂，所以先決定擺上嚟話俾大家聽小心佢。希望大家遇到同類事件唔好驚或者嫌麻煩，見到就要出聲。我知道唔係個個人都夠膽挺身而出，所以特別感謝果位女士幫我喺佢電話delete我嘅相。

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事主指，當時雖有制止男子偷拍的行為，「但係其實我真係好驚，腳都震埋」。她表示，「香港冇肖像權，但唔代表我要俾人影，亦唔需要討論我衣着如何」。

她又强調，上網公審是因為已經告知男子，「都仲要繼續影」。至於為何未報警，她指出，「香港的法例只包括偷拍裙底或者高抄胸部之類」，因男子拍的是全身照，未拍到她的私密部位，報警也不會受理，因此只是讓男子刪除照片。

帖文曝光後引起大量網民的熱議，不少網民稱讚事主及熱心幫忙的女士勇敢，有自稱是幫助事主那位女士的朋友留言表示，「你同我朋友都好叻，敢出聲，係要有俾呢啲猥褻佬知，我哋唔好蝦！」，事主亦回復指因當時過於緊張，未能及時道謝。

但亦有網民指該名男子並無犯法，「就事件來睇，個男人冇犯法，對其他乘客的滋擾性嚟講樓主仲要比較大。未經同意俾人影相肯定唔好受，但其實佢又係冇錯（法例上...）」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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