【殺人預告】南韓隨機殺人掀模仿效應　16歲少年預告樂園行兇：見一個殺一個

▲ 16歲少年因一事心生不忿，預告在主題樂園殺人。（愛寶樂園facebook圖片）

南韓首都圈地鐵書峴站在8月3日晚發生隨機殺人事件，案發後引發模仿效應，社交媒體上持續出現「殺人預告」，其中昨日（5日）有一名網民揚言要在南韓最大的主題樂園「見一個殺一個」，其後警方迅速逮捕涉案的16歲少年。

綜合韓媒報道，南韓首爾新林站上月21日隨機攻擊事件釀1死3傷，其後書峴站附近在8月3日晚間又發生無差別攻擊釀14傷，其後網上引起模仿效應，出現更多的隨機砍人的殺人預告，據警方調查，直至8月5日，網上至少出現42個殺人預告，包含網路論壇、社交媒體、大學生匿名論壇等。

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其中一名涉事的16歲少年，在8月5日上午11時51分在Twitter發文指，「我也來跟個流行，今日要去愛寶樂園，下午3時開始不論以甚麼手段或方法，只要看到誰就殺誰，就是這樣」，友人看到相關帖文後立即報案。

警方調查發現，少年跟母親去愛寶樂園後發文，當時身上未持有刀械等犯案工具，但為以防萬一，警方仍在樂園部署120多名警力，園方亦投放了逾百名保安人員。

少年母親接到警方聯絡後，在當日下午1時許將兒子交予樂園大門的警員，警方正依威脅罪調查。據報少年患有自閉症，他事後供稱，在前一日玩遊戲時被朋友罵髒詬，一氣之下才會發文，案件詳情仍待調查。

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責任編輯︰王明芳