【網紅遊港】拍片批評香港物價貴　內地網紅：一點都不適合窮遊

▲ 內地網紅拍片批評香港不適合窮遊。

自從香港與內地通關後，大批內地旅客來香港旅行，有內地網紅拍片紀錄在香港玩樂的使費，她認為香港的物價很貴，指出香港不適合窮遊。

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網紅分享遊港影片

內地網紅「泰國77Seven」於FB分享一段影片，並寫道：

香港真的一點都不是適合窮遊！想玩好多帶點錢錢來～

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指香港不適合窮遊

「泰國77Seven」我FB專頁至今吸引超過6萬人讚好，並擁有16萬追蹤者。

「泰國77Seven」經常跟網民分享旅行資訊及日常生活，她最近來香港旅遊，並拍片跟大家分享。

最新影片推介：

影片中，「泰國77Seven」指在香港乘的士的車費很昂貴，酒店房價錢不菲，到餐廳用膳或在便利店購物亦花費不少，認為香港是不適合窮遊的地方。

網民留言

其影片吸引不少網民觀看及討論，有網民留言：「所以為什麼香港人都北上玩，因為便宜很多」、「最好去埃塞俄比亞，消費夠低」、「窮遊你搭的士？」、「香港只准帶不足一包煙，有些人在關口買了一包煙，然後立即打開，丟了其中一支。不能吸煙，因為關口是禁煙區。」

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