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【網紅遊港】拍片批評香港物價貴　內地網紅：一點都不適合窮遊

娛樂 13:31 2023/08/06

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

內地網紅拍片批評香港不適合窮遊。

自從香港與內地通關後，大批內地旅客來香港旅行，有內地網紅拍片紀錄在香港玩樂的使費，她認為香港的物價很貴，指出香港不適合窮遊。

【小紅書】內地遊客推介香港民間美食　大坑茶檔被喻必捕獲陳奕迅

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網紅分享遊港影片

內地網紅「泰國77Seven」於FB分享一段影片，並寫道：

香港真的一點都不是適合窮遊！想玩好多帶點錢錢來～

【網紅遊港】内地網紅遊香港稱被偷手袋 呻香港治安差+警方40分鐘才到場

指香港不適合窮遊

「泰國77Seven」我FB專頁至今吸引超過6萬人讚好，並擁有16萬追蹤者。

「泰國77Seven」經常跟網民分享旅行資訊及日常生活，她最近來香港旅遊，並拍片跟大家分享。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】90後運動公關夫婦另類育兒法　帶著女兒去開工當親子活動效果意想不到

影片中，「泰國77Seven」指在香港乘的士的車費很昂貴，酒店房價錢不菲，到餐廳用膳或在便利店購物亦花費不少，認為香港是不適合窮遊的地方。

網民留言

其影片吸引不少網民觀看及討論，有網民留言：「所以為什麼香港人都北上玩，因為便宜很多」、「最好去埃塞俄比亞，消費夠低」、「窮遊你搭的士？」、「香港只准帶不足一包煙，有些人在關口買了一包煙，然後立即打開，丟了其中一支。不能吸煙，因為關口是禁煙區。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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