【創新科技】陳茂波：逾25間創科企業落戶香港　料創造4,000個就業機會

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（6日）發表網誌，指本屆政府在引進創科企業方面已取得一定的成績，有超過25間企業已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模，料將創造超過4,000個就業機會。

陳茂波指，包括創新科技及工業局和引進重點企業辦公室在內的特區政府團隊至今已接觸了超過200間企業，有超過25間已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模。這些企業有不少是市值或估值過百億元的創科企業，擁有行內前沿技術。按它們目前的計劃，首階段它們會在香港合共投資超過170億港元，創造超過4,000個就業機會，當中大部分為科研或高管職位。

陳茂波舉例指，包括在人工智能算力領域處領先地位的壁仞科技（Biren Technology）；專注智能駕駛技術和相關芯片研發的地平綫（Horizon Robotics）；亞洲最大的零售雲解決方案服務商多點（Dmall）；以及研發和製造高端手術機械人和醫療裝備的元化智能（Yuan Hua Tech），它們都已經落戶香港或在積極落實來港的計劃。其中三家把國際總部和境外研發中心定在香港。

此外，最近確定落戶的還包括內地專注高發癌症居家早篩的先鋒企業諾輝健康，它早前已在港成立全球研發總部；而具有原創技術的高端醫療診斷設備研發和製造企業美時醫療，已在大埔創新園設置新智能生產線，實現「香港研發、香港製造、全球銷售」的一條龍發展。

陳茂波又稱，科技龍頭華為，以及電商龍頭美團、京東等，亦積極擴展在港的運作和發展新業務。當局正和更多內地和海外的重點企業深度商談，相信下半年會有更多重點企業在港開展業務。

在金融科技方面，陳茂波形容也取得不錯的進展。例如今年《財政預算案》中提出的第三代互聯網（Web 3.0）是驅動高質量發展的新領域之一。數碼港作為香港Web3.0的基地，至今已匯聚了超過170家相關企業，它們的業務涵蓋非同質化代幣（NFT）、元宇宙、虛擬資產交易平台等。這些企業包括獨角獸企業和行內具領導地位的交易平台，企業創辦人來自超過20個國家及地區。

陳茂波表示，面對不斷變化的外圍環境挑戰，要辨識大勢，發揮好自身的優勢和國家政策的支持，守正創新、銳意發展，不斷提升自身的競爭力，開闢更多的新賽道，在挑戰中擁抱新的發展機遇，堅定前行，同時為國家的高質量發展作出更大貢獻。

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責任編輯：黃穎津