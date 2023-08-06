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【兜搭按摩】內地女街頭兜搭男途人上樓按摩　同伙乘機盜走近3,000元3人落網

社會 14:31 2023/08/06

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內地女街頭兜搭男途人上樓按摩，同伙乘機盜走近3,000元，3人落網。（資料圖片）

荃灣警區特別職務隊人員8月4日於三坡坊附近進行反罪惡行動期間，發現3名男女形跡可疑，遂上前截查。經調查後，人員拘捕該兩名內地男子及該名內地女子，年齡介乎36至46歲，涉嫌「盜竊」、「串謀盜竊」及「違反逗留條件」。

調查顯示，該名36歲被捕女子在眾安街接觸一名55歲男受害人，聲稱向其提供按摩服務，並帶受害人到三陂坊一樓上單位，其後該名46歲被捕男子進入單位，懷疑盜去受害人約2,500港元及約300元人民幣，並在三坡坊一公園會合另一名45歲被捕男子。人員於被捕男子身上起回失竊現金。

該3名被捕男女已分別被暫控「違反逗留條件」、「盜竊」及「串謀盜竊」罪。案件將於明天（7日）在西九龍裁判法院提堂。案件交由荃灣重案組第二隊跟進。

警方呼籲，近日有多宗手法類近的案件發生，犯案人主要在街上兜搭男子，聲稱提供按摩服務並帶受害人到房間後，同黨再趁受害人不注意時盜去其財物。警方呼籲市民應對陌生人提高警覺，保管好自己財物，免招損失。

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記者：黃穎津

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