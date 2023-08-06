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【周遊關西】周奕瑋為京都天婦羅店老闆轉達請求　Jarvis：唔好NoShow啦

娛樂 15:47 2023/08/06

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京都天婦羅專門店找周奕瑋（Jarvis）求助。

有日本通之稱的周奕瑋（Jarvis）經常拍攝日本旅遊節目，向大家介紹日本的食買玩資訊，深受觀眾歡迎。

周奕瑋曾於TVB節目《周遊關西》內介紹京都一間天婦羅專門店，食店老闆最近拜托Jarvis幫忙提醒大家切勿於訂座後No Show，以致令小店營運增添壓力，並提醒大家FB同IG的DM均不接受預約。

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京都食店老闆訴求

周奕瑋（Jarvis）於IG寫道：

各位好。

唔知大家記唔記得，

呢間我喺《周遊關西》介紹過嘅京都天婦羅專門店呢？

 

最近收到老闆嘅聯絡，

希望可以幫幫佢手。

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小店添營運壓力

原來是有關食店出現No Show情況，

事緣係，

佢好感激好多睇咗節目嘅朋友去支持佢，

亦都好多謝大家嘅預約。

 

不過可能當中有部份大頭蝦唔記得咗、

或者臨時行程有變嘅朋友，

預約咗之後當日冇出現....但又無Cancel Booking...

對於小店嘅營運來講，實在係會添加壓力㗎。

 

希望大家可以做一個有溫度嘅遊客、有溫度嘅顧客。

唔好No Show，就算去唔到都聯絡返舖頭啦🙏🏼🙏🏼☺️

《周遊關西》

最新預約方法

Jarvis又分享最新的預約方法，

另外，老闆都希望我可以同大家講聲，

佢地嘅Facebook同IG DM係唔接受預約㗎，所以Send Direct Message 係book 唔到枱嘅。

 

識日文嘅朋友可以用ぐるなび或者食べログ預約。(網上預約喺一個月前就可以book)

唔識日文嘅朋友，都可以拜託識日文嘅朋友、又或者酒店職員幫手打電話去Book。

最新影片推介：

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為食店老闆盡力

他提醒大家：

唔知大家睇唔睇到呢個Post，

但我想幫老闆出分綿力，

因為佢真係好用心整天婦羅俾大家食、

好用心咁做好間舖頭。

 

希望各位幫幫手啦。

 

#希望大家可以睇晒個post啲字

#唔好NoShow啦

#同埋麻煩Share出去吖

#先代老闆多謝大家

@tentora_shinpukan

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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