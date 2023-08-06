【周遊關西】周奕瑋為京都天婦羅店老闆轉達請求 Jarvis：唔好NoShow啦
有日本通之稱的周奕瑋（Jarvis）經常拍攝日本旅遊節目，向大家介紹日本的食買玩資訊，深受觀眾歡迎。
周奕瑋曾於TVB節目《周遊關西》內介紹京都一間天婦羅專門店，食店老闆最近拜托Jarvis幫忙提醒大家切勿於訂座後No Show，以致令小店營運增添壓力，並提醒大家FB同IG的DM均不接受預約。
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京都食店老闆訴求
周奕瑋（Jarvis）於IG寫道：
各位好。
唔知大家記唔記得，
呢間我喺《周遊關西》介紹過嘅京都天婦羅專門店呢？
最近收到老闆嘅聯絡，
希望可以幫幫佢手。
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小店添營運壓力
原來是有關食店出現No Show情況，
事緣係，
佢好感激好多睇咗節目嘅朋友去支持佢，
亦都好多謝大家嘅預約。
不過可能當中有部份大頭蝦唔記得咗、
或者臨時行程有變嘅朋友，
預約咗之後當日冇出現....但又無Cancel Booking...
對於小店嘅營運來講，實在係會添加壓力㗎。
希望大家可以做一個有溫度嘅遊客、有溫度嘅顧客。
唔好No Show，就算去唔到都聯絡返舖頭啦🙏🏼🙏🏼☺️
最新預約方法
Jarvis又分享最新的預約方法，
另外，老闆都希望我可以同大家講聲，
佢地嘅Facebook同IG DM係唔接受預約㗎，所以Send Direct Message 係book 唔到枱嘅。
識日文嘅朋友可以用ぐるなび或者食べログ預約。(網上預約喺一個月前就可以book)
唔識日文嘅朋友，都可以拜託識日文嘅朋友、又或者酒店職員幫手打電話去Book。
最新影片推介：
為食店老闆盡力
他提醒大家：
唔知大家睇唔睇到呢個Post，
但我想幫老闆出分綿力，
因為佢真係好用心整天婦羅俾大家食、
好用心咁做好間舖頭。
希望各位幫幫手啦。
#希望大家可以睇晒個post啲字
#唔好NoShow啦
#同埋麻煩Share出去吖
#先代老闆多謝大家
@tentora_shinpukan
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撰文 : TOPick柴犬出動