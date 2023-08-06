【食用安全】日飲8支可樂三個月暴瘦77磅　男子突陷昏迷送院揭「中毒」險死

▲ 日飲8罐可樂三個月暴瘦77磅，男子突陷昏迷送院揭「中毒」險死。

天氣炎熱，不少人會飲冰涼的飲料解渴。但内地一名33歲男子熱愛碳酸飲料，一天飲8支可樂，結果3個月後暴瘦35kg（約77磅），更出現噁心嘔吐、腹瀉等狀況，於是被送往醫院急救，隨後更出現意識不清、昏迷險喪命。

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根據内地媒體《新浪新聞》報道，該名33歲的男患者陳先生（化名），因平時愛飲碳酸飲料，最多的時候一天可以飲8支可樂。3個月後，陳先生發現自己暴瘦77磅，以為找到了減肥的好方法，「難道喝可樂還可以減肥？」

未料，陳先生近日開始出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，但他並不為意，以為是吃壞肚子。最後他被緊急送往醫院搶救，更逐漸失去意識，陷入昏迷。經醫生檢查發現，陳先生確診「糖尿病酮酸中毒昏迷」。

内分泌内科主任楊楊指出，糖尿病酮酸中毒是一種嚴重的糖尿病急性併發症，如治療不及時，可能導致呼吸衰竭，甚至危及生命。若糖尿病患者出現頭暈乏力、噁心嘔吐等症狀，應儘早就醫診治。

隨後，醫生為陳先生進行補液、胰島素靜脈輸液降糖、糾正電解質不平衡等治療，他的血糖才得到控制，意識也逐漸恢復清醒。楊楊醫生强調，雖陳先生已脫離危險，但糖尿病將伴他終生。

而診治陳先生的內分泌科醫生田小芳表示，長期飲用大量奶茶、可樂等飲料會增加肥胖、糖尿病、痛風等疾病的患病風險。這些飲料中含有大量的糖分，人體攝入過多糖分會容易導致脂肪堆積、血糖迅速升高。

久而久之，過多的糖分就會使胰島功能下降，極易患肥胖、2型糖尿病及痛風等代謝性疾病。田小芳醫生建議，平時應保持健康的生活方式，養成良好的飲食習慣，延緩糖尿病等代謝疾病的發生。

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責任編輯：羅嘉欣