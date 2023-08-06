【婚姻關係】拍拖結婚10年以丈夫為首位　港妻不斷讓步感心淡：係咪我揀錯？

▲ 人妻有感丈夫對自己不重視，相反自己事事以對方為先，令她萌生離婚念頭。（《寶寶大過天》劇照）

婚姻要靠雙方互相包容維繫，如果只有一方不斷遷就，實難以維持下去。有港妻在網上討論區大呻，跟老公拍拖結婚10年以來，有感自己愛對方更多，對方要求她減肥、甚至放棄一切去外國追夢，她都作出讓步，但有感老公不懂珍惜，令她萌生離婚念頭。

有港妻在「親子王國」討論區發文指，跟丈夫拍拖7年，結婚3年，由於兩人從中學就拍拖，因此至今都未夠30歲，昔日拍拖時都曾因雙方就未來的方向有分歧而一段分開，其後因事主作出讓步而復合。

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自兩人在一起後，事主坦言覺得自己愛老公多於對方愛她，因此無論是老公嫌棄她肥了10磅，控制她的飲食，要求她減肥，到現在老公要她放棄一切，結伴去外國追夢，她都願意，

一次又一次，我都放佢喺第一位，作所有嘅讓步。

然而，事主卻有感自己對丈夫而言不重要，覺得丈夫不珍惜她，兩人曾因而分居幾日，亦見過婚姻輔導，但她仍覺得未解決到，丈夫曾表示會盡力改善，但不久又打回原形，「有時諗，其實我係咪揀錯」。事主直言，萌生了離婚的念頭，但又擔心自己決定離開會後悔，

唔知係因為10年感情，定因為我真係好愛佢，我唔敢做離開嘅嗰個。究竟係點樣落離婚嘅決定，我覺得我好唔忍心。

帖文引來不少網民熱論，有人認為，如果是真正愛對方的人，不會控制對方的人生，真愛是互相尊重和遷就，單方面讓步不是健康關係，因此建議事主趁年輕離開。

不過有網民亦認為，事主應思考一下自己想追求一段怎樣的感情，亦建議她嘗試將重心放在其他事上，轉移視線。

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責任編輯︰王明芳