  • 32°C
香港時間 : 2023806日 (週日) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婚姻關係】拍拖結婚10年以丈夫為首位　港妻不斷讓步感心淡：係咪我揀錯？

親子 15:29 2023/08/06

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

人妻有感丈夫對自己不重視，相反自己事事以對方為先，令她萌生離婚念頭。（《寶寶大過天》劇照）

婚姻要靠雙方互相包容維繫，如果只有一方不斷遷就，實難以維持下去。有港妻在網上討論區大呻，跟老公拍拖結婚10年以來，有感自己愛對方更多，對方要求她減肥、甚至放棄一切去外國追夢，她都作出讓步，但有感老公不懂珍惜，令她萌生離婚念頭。

有港妻在「親子王國」討論區發文指，跟丈夫拍拖7年，結婚3年，由於兩人從中學就拍拖，因此至今都未夠30歲，昔日拍拖時都曾因雙方就未來的方向有分歧而一段分開，其後因事主作出讓步而復合。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】90後運動公關夫婦另類育兒法　帶著女兒去開工當親子活動效果意想不到

自兩人在一起後，事主坦言覺得自己愛老公多於對方愛她，因此無論是老公嫌棄她肥了10磅，控制她的飲食，要求她減肥，到現在老公要她放棄一切，結伴去外國追夢，她都願意，

一次又一次，我都放佢喺第一位，作所有嘅讓步。

然而，事主卻有感自己對丈夫而言不重要，覺得丈夫不珍惜她，兩人曾因而分居幾日，亦見過婚姻輔導，但她仍覺得未解決到，丈夫曾表示會盡力改善，但不久又打回原形，「有時諗，其實我係咪揀錯」。事主直言，萌生了離婚的念頭，但又擔心自己決定離開會後悔，

唔知係因為10年感情，定因為我真係好愛佢，我唔敢做離開嘅嗰個。究竟係點樣落離婚嘅決定，我覺得我好唔忍心。

帖文引來不少網民熱論，有人認為，如果是真正愛對方的人，不會控制對方的人生，真愛是互相尊重和遷就，單方面讓步不是健康關係，因此建議事主趁年輕離開。

不過有網民亦認為，事主應思考一下自己想追求一段怎樣的感情，亦建議她嘗試將重心放在其他事上，轉移視線。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【夫妻關係】揭丈夫偷拍兒子同學母短裙照　港媽反感︰好似俾人背叛
16:45 2023/07/31
【夫妻關係】揭丈夫偷拍兒子同學母短裙照　港媽反感︰好似俾人背叛
【人間蒸發】新婚夫妻搭火車度蜜月　妻子上廁所後離奇失蹤
18:30 2023/08/01
【人間蒸發】新婚夫妻搭火車度蜜月　妻子上廁所後離奇失蹤
【夫妻關係】勞心勞力多年借錢助丈夫渡難關 妻子被離婚 ：開始覺得我無利用價值
12:17 2023/08/04
【夫妻關係】勞心勞力多年借錢助丈夫渡難關 妻子被離婚 ：開始覺得我無利用價值

你可能感興趣

【夫妻關係】揭丈夫偷拍兒子同學母短裙照　港媽反感︰好似俾人背叛
16:45 2023/07/31
【夫妻關係】揭丈夫偷拍兒子同學母短裙照　港媽反感︰好似俾人背叛
【人間蒸發】新婚夫妻搭火車度蜜月　妻子上廁所後離奇失蹤
18:30 2023/08/01
【人間蒸發】新婚夫妻搭火車度蜜月　妻子上廁所後離奇失蹤
【夫妻關係】勞心勞力多年借錢助丈夫渡難關 妻子被離婚 ：開始覺得我無利用價值
12:17 2023/08/04
【夫妻關係】勞心勞力多年借錢助丈夫渡難關 妻子被離婚 ：開始覺得我無利用價值
家庭關係 夫妻之道 網絡熱話 拍拖 離婚 結婚 減肥

最高瀏覽

【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
16:58 2023/08/03
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播
20:04 2023/08/03
【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播
【男神封盤】28歲羽生結弦宣布結婚　滑冰王子：未來也請多多關照
11:12 2023/08/05
【男神封盤】28歲羽生結弦宣布結婚　滑冰王子：未來也請多多關照