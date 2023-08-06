【工程合約】「新工程合約」模式增成本效益　渠務署大樓工程費用低於預計

▲ 渠務署大樓構想圖。（甯漢豪網誌）

發展局局長甯漢豪今日（6日）發表網誌，講解「新工程合約」模式（New Engineering Contract-NEC）如何提升項目的管理效率和成本效益，與承辦商合作及早解決工程期間遇到的挑戰，運用NEC減低工程項目出現延誤或超支風險。

發展局首席助理秘書長（工務）梁瀚雲表示，工務工程過往採用的傳統合約模式，較着重合約雙方的責任和義務。施工期間一旦出現問題或預視到風險，雙方較重視釐清責任，以致出現爭拗，未能及早處理問題，最後或浪費更多時間和費用方能完成合約。NEC則提倡協作文化，透過合約機制，推動合約雙方建立互助互信的夥伴關係，共同解決困難，以減低超支延誤機會。

發展局助理秘書長（工務政策）李慧敏表示，由2009年至今，已有超過500份工務工程合約採用了NEC，總造價超過2,700億元，當中超過150份工程合約已經竣工而沒有出現合約糾紛。

建築署在渠務署大樓項目首次採用NEC的「目標價合約形式」，提倡合約雙方「盈虧與共」的管理模式，共同處理過百份分判合約，選擇最具成本效益的分判商。在這模式下，工程實際開支如與合約目標價不同，無論是超支或盈餘，將會由政府同承建商一齊分擔。迄今，大樓的工程費用預計會較目標價為低。

甯漢豪稱，為與時並進，發展局上月推出NEC香港版，把香港相關法規、採購辦法等寫進合約內，並加入新條文，提供誘因鼓勵承建商採用創新科技。她表示，展望未來，發展局會繼續專注NEC的應用和創新科技的推廣，務求讓業界更好地管理工程項目，提高效率和控制成本，應對建造業黃金時代的種種挑戰。

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責任編輯：黃穎津