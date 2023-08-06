【外傭劏房】港人1萬蚊訂造納米組合櫃床作工人房　網民轟無良：好似瞓棺材

▲ 港人用1萬蚊訂造納米工人房。

過往曾有傢俬設計師為工人姐姐設計組合櫃「屋仔床」，被大批網民批評涼薄，然而近日再有香港傢俬廠推出相類似的方案，聲稱只需1萬港元就可訂造姐姐休息房，同樣以組合櫃形式，而且寬度只有68cm，比單人床還要窄，被網民轟似棺材。

近日有香港傢俬廠在「小紅書」分享，專為香港家庭設計的外傭休息房，聲稱只需1萬港元就可以解決姐姐的「住屋問題」，還包運送和安裝。從其分享的圖片可見，這間休息房其實是組合櫃，以長方形上下兩層設計。

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上面一層就是外傭的休息空間，長194.5cm、寬68.5cm、高110cm，三方以木板圍封，只有一格小小的通風口和設有格扇門通氣。而下層則是抽屜櫃子，打開是大量的儲物空間，並有5級直身的梯級讓姐姐爬入床上。

帖文引來大批網民熱論，很多人批評設計無人性，「己所不欲，勿施於人」、「這設計更像把人塞進櫃子裡」、「買張摺床都比這個舒服吧」、「打地舖算啦，好似棺材」。

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責任編輯︰王明芳