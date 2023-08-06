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王君馨笑言丈夫跳舞似隻蟹　將與好姊妹到美加傳福音

娛樂 16:17 2023/08/06

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王君馨載歌載舞。

在尖沙咀某商場舉行音樂節「Gimme LiVe 2023」由昨日（8月5日起）一連四個星期六，邀請多位音樂人演出，當中包括炎明熹、JW王灝兒、許靖韻、《全民造星V》10強Taco，以及中年好聲音冠軍周吉佩（吉吉）等。

而昨日首場演出叫「So Cheers So Good」，由許靖韻、G.Racie 王君馨、抖音歌手阿細、黎展峯、黃明德登場演出。

昨日舉行首場「Gimme LiVe 2023」音樂會

唱廣東話老公聽不懂

王君馨現場演繹了4首歌曲，載歌載舞，將氣氛推到高峰，熱爆全場。她表示所演唱的新歌《fly me to you》，內容是講述異地戀，其實是她送給老公Daniel。但笑言她唱的是廣東話，老公應該聽不懂。

當問到有沒有與老公一齊唱歌，她笑說：「他五音不全，而且四肢不協調，跳舞似隻蟹。」但最近她經常在家練歌練舞，老公看得多都好像有了進步。

雖然她狂踩老公，但每次提起老公的名字都甜絲絲，明顯深深被吸引。她指老公是個不多說話的人，平時說話不多，但每次均一言中的，是個有智慧的人。

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DSE畢業生放下心頭大石

另外，君馨透露將與幾位基督徒的好姊妹包括衛蘭，衛詩，鍾舒漫及鍾舒祺一齊到加拿大及美國傳福音三個星期，會到她的成長地紐約，到時一定會帶一班姊妹品嚐美食。

至於黃明德則拿着結他自彈自唱，他透露希望往後多參予製作，例如編曲和音樂製作等，笑言要增值自己。

而他是應屆DSE畢業生，放榜後放下了心頭大石。本月9日大學收生公布結果，加上他快將生日，希望能入讀理想大學，到時大肆慶祝。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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