【東盟】許正宇：有不少印尼國企對來港雙重上市感興趣　港府會保持聯繫

▲ 許正宇透露，有不少印尼國企反映對來香港雙重上市感興趣。（資料圖片）

特首李家超上月率團訪東盟三國，隨團的財經事務及庫務局局長許正宇透露，有不少印尼國企反映對來香港雙重上市感興趣，港府會與相關國企保持聯繫，把握開拓東盟的商機。

許正宇今日在電視台節目表示，東盟之行進一步加強與三國的貿易聯繫，港府會跟進潛在的合作項目，鼓勵更多東盟企業來港擴展業務。他強調，日後的工夫是如何深耕，包括如何跟蹤潛在的項目，與商界溝通等。他認為，更重要是看香港，是否要有更多清真食物的地方，「因為民以食為天，我相信亞洲人都一樣，他們來這裡好像回家一樣，自然會更多來和自然在這裡找機會。」

他又提到，是次外訪亦希望推動在香港發展伊斯蘭金融，特別是吸引中東金融機構來港發債。他認為，現時已有合適的環境和法律發行伊斯蘭債券，指政府會再審視如何在現有、可行的法律環境之下，吸引更多類型債券發行，例如會否有伊斯蘭的人民幣債券或伊斯蘭的綠色債券，甚至是伊斯蘭綠色加上人民幣的債券等。

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責任編輯：區綽彥