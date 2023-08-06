  • 32°C
香港時間 : 2023806日 (週日) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星豪宅】鄧麗欣與媽媽月租6萬住4000呎獨立屋　女神Stephy香閨靚景曝光

娛樂 18:06 2023/08/06

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

歌影視發展不俗的鄧麗欣（Stephy）工作接工作，她最近忙於拍攝電影，並自爆連續多天通宵工作，回家後已是日出時間。

Stephy分享家中看到的日出海景，引起網民討論，網民指Stephy入行21年來事業路發展順利，其租住的大埔比華利山獨立屋為4000呎大宅，月租高達6萬元，有傳她早已擁有半億身家，為圈中的小富婆。

【凍齡女神】39歲鄧麗欣晒白滑玉背　Stephy靠4大秘訣修出Fit爆身材

點擊圖片放大
+8
+7

分享窗外靚景

Stephy於IG分享窗外的靚景，日出及無敵大海景超美！

有網民感嘆自己只能觀看樓景，直指Stephy很富有。

【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】

點擊圖片放大
+3
+2

多棲發展搵真銀

Stephy早於2002年以女子組合Cookies的成員身份出道，至今已入行21年，多棲發展的她工作量不斷，加上深愛廣告商歡迎，早已踏上一線明星后座。

Stephy曾於2014年在內地開設時裝店，分店曾多達15間。2019年，她轉戰台灣市場，開設健康飲品店，於商家發展得不錯。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】90後運動公關夫婦另類育兒法　帶著女兒去開工當親子活動效果意想不到

投資有道的Stephy於2009年以700萬購入香港仔南灣御園一個高層單位，有指她一直將手持的單位放租增加穩定收入，自己則與媽媽以6萬元租住大埔比華利山的獨立屋，另以百多萬購入保時捷跑車代步。

Stephy今年到法國旅遊，回港後曾於訪問自爆豪花6位數購物，十分捨得！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【凍齡女神】39歲鄧麗欣晒白滑玉背　Stephy靠4大秘訣修出Fit爆身材
13:46 2022/12/14
【凍齡女神】39歲鄧麗欣晒白滑玉背　Stephy靠4大秘訣修出Fit爆身材
【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】
16:26 2022/10/15
【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】
【凍齡女神】鄧麗欣出海晒白滑玉背　Stephy或復出樂壇再做歌手【多圖】
13:36 2023/03/27
【凍齡女神】鄧麗欣出海晒白滑玉背　Stephy或復出樂壇再做歌手【多圖】

你可能感興趣

【凍齡女神】39歲鄧麗欣晒白滑玉背　Stephy靠4大秘訣修出Fit爆身材
13:46 2022/12/14
【凍齡女神】39歲鄧麗欣晒白滑玉背　Stephy靠4大秘訣修出Fit爆身材
【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】
16:26 2022/10/15
【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】
【凍齡女神】鄧麗欣出海晒白滑玉背　Stephy或復出樂壇再做歌手【多圖】
13:36 2023/03/27
【凍齡女神】鄧麗欣出海晒白滑玉背　Stephy或復出樂壇再做歌手【多圖】
鄧麗欣 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
16:58 2023/08/03
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
【車中泊】年輕情侶花6位數改裝貨van居住　親手倒大小便望儲首期買樓
11:00 2023/08/05
【車中泊】年輕情侶花6位數改裝貨van居住　親手倒大小便望儲首期買樓
【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播
20:04 2023/08/03
【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播