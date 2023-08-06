【明星豪宅】鄧麗欣與媽媽月租6萬住4000呎獨立屋　女神Stephy香閨靚景曝光

歌影視發展不俗的鄧麗欣（Stephy）工作接工作，她最近忙於拍攝電影，並自爆連續多天通宵工作，回家後已是日出時間。

Stephy分享家中看到的日出海景，引起網民討論，網民指Stephy入行21年來事業路發展順利，其租住的大埔比華利山獨立屋為4000呎大宅，月租高達6萬元，有傳她早已擁有半億身家，為圈中的小富婆。

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分享窗外靚景

Stephy於IG分享窗外的靚景，日出及無敵大海景超美！

有網民感嘆自己只能觀看樓景，直指Stephy很富有。

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多棲發展搵真銀

Stephy早於2002年以女子組合Cookies的成員身份出道，至今已入行21年，多棲發展的她工作量不斷，加上深愛廣告商歡迎，早已踏上一線明星后座。

Stephy曾於2014年在內地開設時裝店，分店曾多達15間。2019年，她轉戰台灣市場，開設健康飲品店，於商家發展得不錯。

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投資有道的Stephy於2009年以700萬購入香港仔南灣御園一個高層單位，有指她一直將手持的單位放租增加穩定收入，自己則與媽媽以6萬元租住大埔比華利山的獨立屋，另以百多萬購入保時捷跑車代步。

Stephy今年到法國旅遊，回港後曾於訪問自爆豪花6位數購物，十分捨得！

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