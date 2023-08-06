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【癌症殺手】69歲婦停經14年突再出血　醫生檢查驚見惡瘤佔滿子宮

醫生診症室 17:58 2023/08/06

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69歲老婦停經14年重來例假，醫生檢查驚見子宮塞满腫瘤。

老婦停經14年，近幾個月卻突然再有出血情況，以為自己再次來經，沒想到前往醫院檢查後發現，子宮内膜竟長有一個蘋果大的惡性腫瘤，幾乎塞滿整個宮腔。

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根據内地媒體《極目新聞》報道，内地安徽省黃山市一名69歲老婦蔣女士（化名）已停經14年，今年端午節期間，她的女兒偶然發現其褲子上有血跡，而蔣女士堅決表示自己身體無恙。

惟蔣女士的出血狀況一直持續5天，就像月經一樣。經女兒追問下，蔣女士才坦言從10個月前，她就發現私密處有間斷性出血，但因為沒有任何不適，且出血量較少，便不以為意。女兒不放心，遂帶她去看中醫，結果不但沒有效果，且一個多月以來蔣女士的體重更暴瘦了8磅。

最後她決定帶蔣女士前往醫院檢查，結果發現其子宮内膜上竟長有一個蘋果大的惡性腫瘤，且腫瘤已占滿整個宮腔，確診罹患子宮內膜癌。所幸，蔣女士在接受腫瘤切除手術後，於8月4日康復出院。

武漢大學中南醫院腫瘤科醫生胡爭表示，子宮內膜癌好發於停經前期或停經後的女性，主要會出現陰道流血、陰道排液、下腹疼痛等症狀。他建議，早期可直接透過手術治療，且現在醫療發達，老年長輩們亦不必對手術過分擔心，如出現類似症狀，務必及早就醫，以免耽誤病情。

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責任編輯：羅嘉欣

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