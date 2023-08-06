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【親人報夢】離世26年兄突報夢稱「不能呼吸」　妹妹趕赴墓穴一看被嚇壞

親子 16:57 2023/08/06

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女子收到離世哥哥報夢稱自己不能呼吸，她前往查看被嚇壞。（iStock圖片）

如果夢見離世親人作出請求，你會如何做？泰國一名48歲女子近日就夢見去世26年的哥哥，對方向她訴苦指自己無法呼吸，著她把自己從墓裡挖出來，她急忙與家人到墓園查見，竟發現哥哥所說竟都是真的。

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據泰國媒體報道，在7月28日，48歲的納賽德半夜夢見自己的哥哥，哥哥已去世26年，沒有火化。哥哥在夢中對她說「我喘不過氣」，

我這一年都無法呼吸，把我從墓裡挖出來。

她把夢境告知家人後，一致決定前往掃墓探望哥哥，沒想到原來用水泥築成的墓穴疑因土石沖刷移動，其中一側被擠斷，位置恰好是遺骨的胸部，應驗了哥哥所說「不能呼吸」的說法，眾人趕緊把遺骨遷出，送往寺廟進行火化和後續儀式，助哥哥安心前往極樂世界。

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責任編輯︰王明芳

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