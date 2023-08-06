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【社會企業】逾3成社企面臨人手不足　8成社企認為政府資助申請繁複

社會 17:24 2023/08/06

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逾3成社企認為人手不足是目前面臨的最大難題。（資料圖片）

受疫情及移民潮影響，本港各行各業均面臨「人才荒」的問題。有研究本港社企經營狀況的調查發現，逾3成社企認為人手不足是目前面臨的最大難題；而逾8成社企認為，申請政府資助需時長且申請繁複，嚴重加重中小企負擔。

社企Spark Social近日訪問逾100間社企，探討它們在營運中所面對的挑戰與機遇。調查發現，有33%受訪社企認為人手不足為目前所面臨的最大難題，在社會各行各業均在「搶人才」的情況下，資金短缺的社會企業難以挽留人材。

此外，有6成受訪社企的營運起始成本來自政府資助，反映本港社企營運依賴政府支持。惟有27%受訪社企指出缺乏可持續營運模式是最大難題，即使在剛起步時得到政府資助，但資助完結後亦難以為繼。而有逾8成的受訪社企認為，申請政府資助耗時長，而且文件繁複，所需的人力物力嚴重加重中小企負擔。

調查亦發現，逾7成受訪社企曾經遇到過社會大眾不理解社會企業的情況，加大提供服務的難度，認為香港需要一個統一的社企認證系統。Spark Social創辦人鄭榮基表示，海外社企在社會發展及經濟貢獻上，均扮演重要角色，相反香港社企則似乎「舉步維艱」，反映政府支持力度及市民對社企的了解都有所欠缺。他期望調查可助外界了解本港社企所面對的難處，共同尋找解決方法。

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記者：黃穎津

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