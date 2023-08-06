【恐怖意外】坐過山車突從6米高空摔落　6歲男童重傷墜落原因未明

▲ 美國男童玩過山車發生恐怖意外。（iStock圖片，非涉事過山車）

美國佛羅里達州一個樂園近日發生恐怖意外，一名6歲男童乘坐過山車時，突然從距離地面6米高空摔落地面導致重傷，救護人員將男童送院搶救，目前情況不明。涉事樂園稱，相關部門檢查設施後稱一切正常，男童墜落原因仍待調查。

綜合美國媒體報道，事發於8月4日下午3時許，6歲男童在佛羅里達州「Fun Spot America」樂園乘坐過山車，意外從6米高處摔落地面。男童身上有明顯外傷且傷勢嚴重，救護人員隨即將他送往醫院治療，不過後續情況不明。

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報道又指，雖然目前還不清楚男童為何會突然摔下來，但有目擊者稱見到男童事發前「站在過山車上」。

樂園發出聲明指，農業和消費者服務部檢查男童當時搭乘的設施後，發現它運作正常，沒有任何機械問題，但目前仍維持關閉狀態，等待後續調查。樂園強調，在沒有百分百確保同類事件不會在發生之前，都不會重新開放這項設施。

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責任編輯︰王明芳