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【十優港姐】麥明詩穿超性感晚裝　Louisa全方位盡顯玲瓏曲線身段【多圖】

娛樂 17:45 2023/08/06

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

在2015年奪香港小姐冠軍的「十優港姐」麥明詩 (Louisa)，雖然早已轉行當OL，不過同時也成為KOL，所以常在個人社交平台分享生活照，讓粉絲可以繼續知道她的近況外，也不時出席品牌活動。

因此，麥明詩不只人氣比在TVB當藝人時有增無減，而且狀態大勇，身段甚至比當年選港姐時更好。

而顯然深明「流量密碼」之道的麥明詩素來亦十分大方，在社交平台常派福利益粉絲。不過，昨日Louisa上載一張到澳門「與陽光玩遊戲」的泳照，卻是穿一件頭泳衣，相對過往福利照肯定較保守，令一眾粉絲頗失落。

【十優港姐】麥明詩母親發文分享培育子女心得　盛勁為行「外母政策」即出招

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麥明詩晚裝超性感

但麥明詩豈會忍心讓粉絲失望，同日上載多張出席品牌活動的照片，當中Louisa穿入膊超高衩連身裙晚裝，露出一雙白滑美腿外，而且超級大露背，開空落到尾龍骨位，玉背與曲線美臀線條盡展，而且裙側位置更是酥胸半露，十分性感。

如此全方位性感的晚裝可說十分「蝦人著」，但身材fit到極的麥明詩完全駕馭，可說如此狀態如果再選港姐都隨時再奪冠。

而且不知是否因為愛情滋潤，Louisa笑容十分燦爛，簡直靚爆鏡。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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