李家超響應「全民運動日」　「以劍靶為目標」？

▲ 李家超親身挑戰電子劍靶。(李家超fb圖片)

康文署今年繼續以「日日運動半個鐘 健康快樂人輕鬆」為「全民運動日2023」口號，在轄下十八區指定場地舉辦多項免費康體活動，特首李家超今日孖文體旅局局長楊潤雄，到深水埗體育館，響應「全民運動日」，期間親身挑戰電子劍靶，笑言自己在教練的指導下，「以劍靶為目標」，一擊即中！

▲ 李家超今日孖楊潤雄到深水埗體育館，參加全民運動日。同場有深水埗區議會主席、民協覃德誠(右3)。(李家超fb圖片)

李家超今日孖楊潤雄到深水埗體育館，參加全民運動日。同場有深水埗區議會主席、民協覃德誠。李家超在社交平台發文話，期間，游泳運動員譚凱琳和武術運動員劉紫康為大家示範使用電子戰繩鍛鍊肌肉，楊潤雄和康樂及文化事務署署長劉明光也有落場參與，在旁觀看的他感受到「力的表現」。他自己也親身挑戰電子劍靶，在教練的指導下，「以劍靶為目標」，一擊即中！

李家超鼓勵市民，要抽時間多做運動，強健體魄，享受運動帶來的樂趣。「除此之外，大家還要一起支持香港體育發展——杭州第19屆亞運會將於九月舉行，緊接還有亞殘運，我邀請大家和我一起為香港運動員打氣，一同撐港隊！」

16位司局長在各區體育館響應「全民運動日」

16位司局長亦在各區體育館參與康體活動，響應「全民運動日」，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、保安局局長鄧炳強、環境及生態局局長謝展寰、商務及經濟發展局局長丘應樺、醫務衞生局局長盧寵茂、運輸及物流局局長林世雄、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮、創新科技及工業局局長孫東、民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡和署理發展局局長林智文。

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另外不少政界中人都用不同方式，響應「全民運動日」。財經事務及庫務局副局長陳浩濂在社交平台發文指，自己也喜歡不同球類活動，包括足球，網球、羽毛球、籃球、乒乓球等，這次選擇在網球場上響應「全民運動日2023」，並祝賀港隊組合黃澤林和王康怡昨天在成都世界大學生運動會在網球混合雙打賽事晉級四強，鎖定一面獎牌為港爭光。

▲ 陳浩濂選擇在網球場上響應「全民運動日2023」。(陳浩濂fb圖片)

選委界立法會議員黃錦輝話，適逢「全民運動日2023」，創科業界熱烈響應，參加創科界國慶盃足球賽。賽事共有十隊參與，各隊無懼艷陽高照，全情投入，比賽氣氛與炎熱氣溫一同飆升，賽事非常激烈。

▲ 黃錦輝參加創科界國慶盃足球賽。(黃錦輝fb圖片)

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