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【香港小姐2023】Juliana沙灘騷實力　「完美體態大獎」郭珮文未滿意自己身材【多圖】

娛樂 20:14 2023/08/06

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《2023香港小姐競選》將在8月27日舉行，而昨晚（8月5日）播出特備節目《2023香港小姐競選 Hello Miss Hong Kong@越南》，當中一個環節，16位佳麗分成四組於會安古城進行「人氣競賽」，透過送出特色香港食物、飲品、印有香港地標的Tee恤及廣東歌，將香港文化宣揚至越南。

而4號王怡然（Lynn）、9號潘明璇（Michelle）、14號陳怡名（Zora）及16號郭珮文（Juliana）組成「HK Tee」小組，而「美術擔當」郭珮文為Tee恤進行繪圖外，更揀選青馬大橋及IFC四大別具香港特色的地標畫進Tee內，別具心思。

結果她們的檔口十分受歡迎，聚集愈來愈多人，可是在節目中，平時表現充滿自信心的Juliana卻自有輕微社交恐懼，並坦言面對人潮時一度感到慌張：「當發現啲人愈嚟愈多，我唔知點handle。」可說令人非常意外。

【香港小姐2023】陳怡名解釋爆粗罵網民原因　Zora「照騙」與真人兩個樣

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Juliana沙灘騷實力

另外，決賽的日子愈來愈，身為大熱之一的Juliana放鬆心情，在今日放假日子去海灘，她在個人社交平台上載泳照，身穿紅色泳衣的Juliana身材十分好。

雖然她常稱自己為食，又表示自己「太大隻」要減肥，不過從相中所見，Juliana展出纖腰，如葫蘆身材十分fit，難怪早前眾候選佳麗現身美容中心活動時，Juliana奪「完美體態大獎」，但她當日在活動上表示仍未滿意自己身材，希望可多減5kg。

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Juliana在IG其他照片：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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