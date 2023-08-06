【非遺文化】沙螺灣村周六舉行洪聖誕　歷史文化活動交通全攻略

▲ 大嶼山沙螺灣村周六將舉行洪聖誕。（曾耀輝攝）

香港非物質文化遺產眾多，本周六於大嶼山沙螺灣村舉行的洪聖誕，也歡迎港人參觀體驗。村代表李秀梅稱，當日有粵劇表演外，遊客還可參與聖物競投，「古董、玉器、紅酒都有，熱鬧非凡。」

然而李秀梅慨歎，傳統節慶習俗後繼無人，憂難逃消散。曾任古諮會主席的立法會議員林筱魯認為，本港目前的文化旅遊宣傳，僅集中於西九，對傳統文化承傳卻欠推廣策略，憂情況惡化。

「洪聖誕」屬於本港非物質文化遺產之一，是祭祀水神的儀式，透過請神儀式、搶花炮、神功戲、巡遊等，祈求風調雨順。今年大嶼山沙螺灣村的洪聖誕將於8月12日舉行，有粵劇神功戲演出，歡迎本地遊客免費入村到訪，或自費參與晚宴和聖物競投。

所謂聖物競投，是將祭祀用的「聖物」，以競投形式賣出，收益會用作下年洪聖誕的營運資金。沙螺灣村村代表李秀梅指，聖物種類多樣，除了一般的金器、玉器飾物外，亦有村民自資捐出的心意，「例如我過去曾捐出一個古董花瓶作『聖物』，豈知被人視作心頭好，激烈競投下，最終拍出10萬元高價。」

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不論遊客與村民，如要參加晚宴和競投，都要先付700元入場費，「這就說到我們的苦了，其實我們不是斂財，而是交通真的不便，運輸成本很高，食材、廚師、戲班、棚架全部都要走水路。」李秀梅續指，身為非物質文化遺產的傳承人，自己從2015年接班籌辦洪聖誕，深感文化傳承欠缺新血，資金籌集亦愈發困難，只能見步行步，「最主要是新一輩在市區長大，對這此文化已經失去感情，不願意參與，更無機會認識」。

事實上，洪聖誕部分習俗已消散，例如過去重點節目「搶花炮」，會將花炮射上天空，相傳搶到花炮的團體或村民，便可獲得好運；然而，由於搶花炮易釀成肢體衝突，今時今日搶花炮已成老一輩回憶。

林筱魯：推廣非遺欠方向

曾任古諮會主席的立法會議員林筱魯認為，政府一直以來在推廣非遺文化，並非全無作為，但就缺乏方向和系統。他以2019年的沙螺灣村洪聖誕為例，當年沙螺灣村與本地藝團「誇啦啦藝術集匯」合作，製作大型藝術裝置「千里眼」，可惜最終到場參觀者不多，「同樣的裝置，如放在西九文化區一定大受歡迎……有關項目其實獲康文署贊助，但當年署方在推廣上欠系統。」

林筱魯又指，近年政府的文化旅遊推廣將重心放於西九文化區，本地傳統文化卻無策略可言，「其實本港非遺一年四季都有活動，文體旅局如想宣傳，可將多項非遺作串連推廣。」他續指，文化產業並非無商機，「內地現時興起『新文化人』，年輕人去釀製買少見少的女兒紅，反而大獲成功，有價有市。」

近年沙螺灣村村口貼出「保衛家鄉沙螺灣不歡迎旅客」的橫額，或令人卻步。李秀梅解釋，沙螺灣村一直不反對旅客入村，但近年村民屢受滋擾。她舉例指，曾有越野單車從山上衝落，高速撞向年邁村民，更反咬村民擋路；另有村民被偷取農作物，亦有村民被用石扔傷。她強調貼出橫額亦是無奈之舉，「其實只要大家互相尊重，我們仍是歡迎大家參觀、參加工作坊和祭典。」

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記者：陳梓蔚