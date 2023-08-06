  • 30°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 00:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非遺文化】沙螺灣村周六舉行洪聖誕　歷史文化活動交通全攻略

社會 23:40 2023/08/06

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

大嶼山沙螺灣村周六將舉行洪聖誕。（曾耀輝攝）

香港非物質文化遺產眾多，本周六於大嶼山沙螺灣村舉行的洪聖誕，也歡迎港人參觀體驗。村代表李秀梅稱，當日有粵劇表演外，遊客還可參與聖物競投，「古董、玉器、紅酒都有，熱鬧非凡。」

然而李秀梅慨歎，傳統節慶習俗後繼無人，憂難逃消散。曾任古諮會主席的立法會議員林筱魯認為，本港目前的文化旅遊宣傳，僅集中於西九，對傳統文化承傳卻欠推廣策略，憂情況惡化。

「洪聖誕」屬於本港非物質文化遺產之一，是祭祀水神的儀式，透過請神儀式、搶花炮、神功戲、巡遊等，祈求風調雨順。今年大嶼山沙螺灣村的洪聖誕將於8月12日舉行，有粵劇神功戲演出，歡迎本地遊客免費入村到訪，或自費參與晚宴和聖物競投。

所謂聖物競投，是將祭祀用的「聖物」，以競投形式賣出，收益會用作下年洪聖誕的營運資金。沙螺灣村村代表李秀梅指，聖物種類多樣，除了一般的金器、玉器飾物外，亦有村民自資捐出的心意，「例如我過去曾捐出一個古董花瓶作『聖物』，豈知被人視作心頭好，激烈競投下，最終拍出10萬元高價。」

點擊圖片放大
+11
+10

不論遊客與村民，如要參加晚宴和競投，都要先付700元入場費，「這就說到我們的苦了，其實我們不是斂財，而是交通真的不便，運輸成本很高，食材、廚師、戲班、棚架全部都要走水路。」李秀梅續指，身為非物質文化遺產的傳承人，自己從2015年接班籌辦洪聖誕，深感文化傳承欠缺新血，資金籌集亦愈發困難，只能見步行步，「最主要是新一輩在市區長大，對這此文化已經失去感情，不願意參與，更無機會認識」。

事實上，洪聖誕部分習俗已消散，例如過去重點節目「搶花炮」，會將花炮射上天空，相傳搶到花炮的團體或村民，便可獲得好運；然而，由於搶花炮易釀成肢體衝突，今時今日搶花炮已成老一輩回憶。

林筱魯：推廣非遺欠方向

曾任古諮會主席的立法會議員林筱魯認為，政府一直以來在推廣非遺文化，並非全無作為，但就缺乏方向和系統。他以2019年的沙螺灣村洪聖誕為例，當年沙螺灣村與本地藝團「誇啦啦藝術集匯」合作，製作大型藝術裝置「千里眼」，可惜最終到場參觀者不多，「同樣的裝置，如放在西九文化區一定大受歡迎……有關項目其實獲康文署贊助，但當年署方在推廣上欠系統。」

林筱魯又指，近年政府的文化旅遊推廣將重心放於西九文化區，本地傳統文化卻無策略可言，「其實本港非遺一年四季都有活動，文體旅局如想宣傳，可將多項非遺作串連推廣。」他續指，文化產業並非無商機，「內地現時興起『新文化人』，年輕人去釀製買少見少的女兒紅，反而大獲成功，有價有市。」

近年沙螺灣村村口貼出「保衛家鄉沙螺灣不歡迎旅客」的橫額，或令人卻步。李秀梅解釋，沙螺灣村一直不反對旅客入村，但近年村民屢受滋擾。她舉例指，曾有越野單車從山上衝落，高速撞向年邁村民，更反咬村民擋路；另有村民被偷取農作物，亦有村民被用石扔傷。她強調貼出橫額亦是無奈之舉，「其實只要大家互相尊重，我們仍是歡迎大家參觀、參加工作坊和祭典。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【文化產業】M+策展「草間彌生」200作品移展西班牙　畢爾包古根漢美術館展出至10月
18:09 2023/06/29
【文化產業】M+策展「草間彌生」200作品移展西班牙　畢爾包古根漢美術館展出至10月
【地區文化】6.5公里九龍城主題步行徑竣工　串連區內歷史文化設施
23:21 2023/07/04
【地區文化】6.5公里九龍城主題步行徑竣工　串連區內歷史文化設施
【文化交流】李家超探粵劇團小演員　大讚「有板有眼」
23:04 2023/07/24
【文化交流】李家超探粵劇團小演員　大讚「有板有眼」

你可能感興趣

【文化產業】M+策展「草間彌生」200作品移展西班牙　畢爾包古根漢美術館展出至10月
18:09 2023/06/29
【文化產業】M+策展「草間彌生」200作品移展西班牙　畢爾包古根漢美術館展出至10月
【地區文化】6.5公里九龍城主題步行徑竣工　串連區內歷史文化設施
23:21 2023/07/04
【地區文化】6.5公里九龍城主題步行徑竣工　串連區內歷史文化設施
【文化交流】李家超探粵劇團小演員　大讚「有板有眼」
23:04 2023/07/24
【文化交流】李家超探粵劇團小演員　大讚「有板有眼」
文娛藝術 西九文化區 運輸 立法會 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
16:58 2023/08/03
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
【車中泊】年輕情侶花6位數改裝貨van居住　親手倒大小便望儲首期買樓
11:00 2023/08/05
【車中泊】年輕情侶花6位數改裝貨van居住　親手倒大小便望儲首期買樓
【癌症殺手】女子不煙不酒忽視1個明顯徵狀　體檢驚揭患上末期卵巢癌【附卵巢癌症狀】
15:32 2023/08/04
【癌症殺手】女子不煙不酒忽視1個明顯徵狀　體檢驚揭患上末期卵巢癌【附卵巢癌症狀】