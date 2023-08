傳花姐辭任MIRROR經理人　認有新人加入團隊專注搞製作　

MIRROR經理人花姐(黃慧君)近日傳將會離開MakerVill,有報道指近日有兩名資深唱片公司從業員加入MakerVille,他們分別曾任職華納、大國文化、Redline Music等公司。

花姐曾先後効力TVB及NowTV,在2016年入ViuTV工作擔任監製一職,2018年因主創節目《全民造星》而人氣急升,及後並成MIRROR及ERROR經理人,而兩隊更成香港人氣組合。

▲ 花姐只任《全民造星V》顧問,主動要求不再當監製。(梁偉榮 攝)

可是在去年7月MIRROR紅館發生意外,花姐亦轉低調,連她一手主創的ViuTV皇牌節目《全民造星V》亦只擔任顧問,不再當監製。

而且過往花姐常陪MIRROR出席活動、宣傳,但近一個月,花姐安排其他工作人員跟MIRROR出入。

▲ 去年MIRROR演唱會不幸發生意外。

認有新人加入團隊

其實於今年7月初,幾乎已一年沒更新個人IG的花姐,卻突然以限時動態發文寫:「Look forward with hope, not backwards with regret.」意思當時已有不少猜測她是為MIRROR演唱會意外一年有感而發,但也有傳其實她當日向公司提出辭職。

而花姐早前受訪,被問到明年會否再參與公司《全民造星》的監製,她卻推說:「我今年50幾歲喇,唔好難為我啦,Edit好辛苦㗎,同埋Edit嘅壓力實在太大,會影響到其他參賽者,我自己就好驚嘅,我就避嘅,其實做咗4年都夠喇,放過我啦。」

對離職傳聞,花姐今日(8月6日)接受傳媒訪問承認公司希望擴大AM團隊,以助MIRROR及ERROR發展,並認為或大家見到有新人加入才流出這傳聞,同時表示自己仍留在團隊內。

據知花姐會專注製作工作,包括明年1月亞博舉行的MIRROR演唱會。