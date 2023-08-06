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傳花姐辭任MIRROR經理人　認有新人加入團隊專注搞製作　

娛樂 21:02 2023/08/06

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MIRROR經理人花姐（黃慧君）近日傳將會離開MakerVill，有報道指近日有兩名資深唱片公司從業員加入MakerVille，他們分別曾任職華納、大國文化、Redline Music等公司。

花姐曾先後効力TVB及NowTV，在2016年入ViuTV工作擔任監製一職，2018年因主創節目《全民造星》而人氣急升，及後並成MIRROR及ERROR經理人，而兩隊更成香港人氣組合。

花姐只任《全民造星V》顧問，主動要求不再當監製。（梁偉榮 攝）

可是在去年7月MIRROR紅館發生意外，花姐亦轉低調，連她一手主創的ViuTV皇牌節目《全民造星V》亦只擔任顧問，不再當監製。

而且過往花姐常陪MIRROR出席活動、宣傳，但近一個月，花姐安排其他工作人員跟MIRROR出入。

去年MIRROR演唱會不幸發生意外。

認有新人加入團隊

其實於今年7月初，幾乎已一年沒更新個人IG的花姐，卻突然以限時動態發文寫：「Look forward with hope, not backwards with regret.」意思當時已有不少猜測她是為MIRROR演唱會意外一年有感而發，但也有傳其實她當日向公司提出辭職。

而花姐早前受訪，被問到明年會否再參與公司《全民造星》的監製，她卻推說：「我今年50幾歲喇，唔好難為我啦，Edit好辛苦㗎，同埋Edit嘅壓力實在太大，會影響到其他參賽者，我自己就好驚嘅，我就避嘅，其實做咗4年都夠喇，放過我啦。」

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對離職傳聞，花姐今日（8月6日）接受傳媒訪問承認公司希望擴大AM團隊，以助MIRROR及ERROR發展，並認為或大家見到有新人加入才流出這傳聞，同時表示自己仍留在團隊內。

據知花姐會專注製作工作，包括明年1月亞博舉行的MIRROR演唱會。

撰文 : TOPick柴犬出動

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