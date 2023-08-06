【星級靚媽】鍾嘉欣回港處理私人事務　屋企變打卡熱點感無奈

▲ 鍾嘉欣和小朋友一齊挑戰「眼明手快奪奪樂」玩得不亦樂乎。

鍾嘉欣昨日（8月5日）到商場出席活動，更落場與現場小朋友挑戰忍者關卡。嘉欣笑指，自己工作時難以放低媽媽身份：「頭先兩個小朋友鬥快搶波波嗰陣，佢哋好投入！自己不斷諗住要提佢哋玩還玩，要小心啲，慢慢嚟！爭啲就忘記咗呢個係比賽。」

不過她續指；「但係見到佢哋可以透過遊戲不經不覺就可以出一身汗，玩得好開心之餘又可以將運動融入生活，多多鍛鍊身體，對小朋友嘅健康成長真係好好呀!」

被問到爸爸返工自己「一拖三」是否好辛苦，嘉欣即笑笑口甜到漏話：「唔會好辛苦，同先生都以小朋友行先，都會分工做家務，唔會我一個做晒，好似我返嚟做嘢時佢就會照顧小朋友。小朋友要同爸爸媽媽都相處多啲，唔可以剩係依賴一個。」

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嘉欣屋企變景點

在活動上，嘉欣並分享與仔女相處的心得︰「同先生都鍾意同小朋友一齊體驗新事物，等小朋友願意多嘗試、勇於接受挑戰。而且我哋平時都多做運動，健康啲人都自然會KEEP得靚啲。小朋友見到我哋做運動都好自然會想跟住一齊做。」

她表示，今次回港逗留時間相當短，只留港一日半，除出席活動，還要處理私事。提到她在加拿大的地址被公開，她表示無奈，但已習慣，只想過簡單生活，希望可以有私隱生活。問到何時回港拍劇，她稱到細女Anika兩歲時才考慮，但預告今年內會推出新歌，內容是鼓勵大家及發放正能量。

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