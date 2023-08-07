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【mRNA】科學如賽艇難以看到終點線   年輕人能於掙扎中增強韌性

社會 00:00 2023/08/07

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(陳展棋攝)

著名科學家的背後，Karikó同時是一名母親及祖母。她指，身為一名科學家，要於工作及生活中取得平衡並不容易，望未來的日子可以有更多時間享受家庭生活。她亦指，認為現時自己肩負更大的責任，包括向公眾表明科學的重要性。

Karikó指，曾經到過一些高中學校，不少學生難以說出在世科學家的名字。她指，世界上尚有不少疾病，亦有不少疾病我們無法得知成因，因此需要年輕科學家加入行列，繼續學習及進行研發。

Karikó的女兒是奧運賽艇金牌得主。她指，賽艇運動員比賽時看不到終點線，這正如科學，很多時候不知道是否正在走向正確的方向，但需要一直努力、以及團體合作。她認為每個孩子都有興趣了解事物，認為應鼓勵他們成為科學家，認為可以令他們於掙扎中增強韌性。

本港近年希望成為國際創新科技中心。 Karikó指，到訪香港的期間，看過由政府資助而興建的大學設施，形容感受良好。她指，於香港看到具熱誠的科學家，其中中大醫學院副院長盧煜明就取得突破性的獎項。她指，整個中國大陸科研水平一直進步，目前不少高質量的論文都在中國發表。確信中國及香港科技發展將會有好的未來，希望未來能為女性科學家提供更多的支持，包括子女的照顧服務。

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記者：陳展棋 

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