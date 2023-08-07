【大灣區】香港中資銀行界組團訪大灣區　金管局陳景宏：跨境理財通擴展工作快有新進展

▲ 香港中資銀行業協會組織「香港中資銀行界大灣區訪問團」。(受訪者提供)

香港中資銀行業協會於上周三起一連三天（8月2日至4日）組織「香港中資銀行界大灣區訪問團」，到訪廣州、深圳、東莞等大灣區城市，期間與廣東省、廣州市、深圳市、南沙區政府領導及監管機構負責人會面，就跨境金融合作、灣區融合發展等議題進行深入交流。出席的金融管理局助理總裁（銀行監理）陳景宏稱，金管局正加快推動央行數字貨幣橋項目，跨境理財通的優化擴展工作，相信很快將會有新的進展。

▲ 「香港中資銀行界大灣區訪問團」，到訪廣州、深圳、東莞等大灣區城市。(受訪者提供)

訪問團有港府財金官員、多名立法會議員及各家在港中資銀行的負責人參與，共約60人。財經事務及庫務局局長許正宇應邀擔任訪問團名譽團長，陳景宏應邀出席，中聯辦經濟部部長徐衛剛擔任特別顧問，香港中資銀行業協會會長、中銀香港副董事長兼總裁孫煜擔任團長。

▲ 香港中資銀行業協會會長、中銀香港副董事長兼總裁孫煜擔任團長。(受訪者提供)

訪問團行程，包括與廣東省政府副秘書長郭亦樂，廣州市副市長賴志鴻，深圳市副市長王守睿，以及廣東、深圳監管機構會談交流；舉辦南沙．香港金融合作研討會；與廣東銀行同業公會、澳門銀行公會、深圳市銀行業協會簽署四方合作框架協議；參觀華為松山湖基地內的最新智能展覽廳、廣汽埃安車間等大灣區高科技、高端製造業企業。

陳景宏指出，未來人民幣國際化至關重要，香港應善用國際金融中心的優勢，強化離岸人民幣業務樞紐地位，助力有序推進人民幣國際化。他稱，金管局正加快推動央行數字貨幣橋項目，跨境理財通的優化擴展工作，相信很快將會有新的進展。

許正宇表示，這次考察團成果豐碩，探討如何落實相關政策措施，加強區內跨境金融合作，共同推動粵港澳大灣區高水平發展。

金融界立法會議員陳振英表示，大灣區居民交往頻繁，金融業應積極發展便利化的民生金融服務，探索深港跨境征信合作。保險界立法會議員陳建波指，通關後保險業迎來巨大的發展機會，在跨境保險服務領域需要和大灣區加深合作。

金融服務界立法會議員李惟宏認為，為進一步優化「跨境理財通」，期望監管當局能考慮讓更多非銀行金融服務機構參與其中，共同促進金融市場互聯互通。選委界立法會議員簡慧敏表示，期待大灣區深化金融合作，以數據高效便捷跨境流動為抓手，帶動資金流動、人員流動。

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責任編輯：區綽彥