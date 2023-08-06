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【鯨落西壩】漁護署：鯨魚解剖工作已完成　明日將於西壩就地掩埋

社會 22:18 2023/08/06

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漁護署早前聯同海洋公園及城大於西貢解剖鯨魚。

漁農自然護理署過去數日與香港海洋公園、香港海洋公園保育基金及香港城市大學的專家已完成解剖在西貢海域發現的鯨魚屍體程序，鯨魚組織樣本化驗工作則仍在進行。漁護署明日（八月七日）將部分鯨魚屍體在萬宜水庫西壩附近就地掩埋，以作日後研究用途。

經諮詢相關專家和參考了一些處理鯨魚屍體的方法後，經解剖後的鯨魚屍體將就地在萬宜水庫西壩附近掩埋。漁護署工作人員掩埋鯨魚屍體時，會採取合適處理程序，確保整個過程符合衞生和消毒要求，以及合乎環境保護原則。待屍體自然腐化後，會運至香港海洋公園作研究用途。

漁護署人員明日將進入場地進行進一步勘察和開展掩埋工程。過程中會使用機器和化學物品，漁護署呼籲市民不要到附近觀看，以免發生危險。漁護署希望將來把鯨魚屍體製成標本，用作保育教育的用途。

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責任編輯：陳展棋

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