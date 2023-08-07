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【路陷意外】黃竹坑道路陷爆水管　往香港仔隧道方向全線封閉

社會 09:14 2023/08/07

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行車線路面碎裂，從中湧出大量泥水。（Facebook 圖片）

黃竹坑道出現路陷。警方今日（7日）凌晨4時49分接報，指在黃竹坑道往香港仔隧道方向出現路陷，行車線路面碎裂，從中湧出大量泥水。

運輸署表示，因水管爆裂，黃竹坑道（往香港仔隧道方向）近甄沾記大廈的全線仍然封閉。以下受影響巴士路線須改道行駛：

i）城巴巴士路線：
4，37A，38，41A，42，47P，48，592，70，70P，71，72，73，76，77，77X，78，90，90C，97，973，99，99X

ii）過海巴士路線：
107，107P，170，171，171A，171P，671，671X

另外，受干諾道中天橋交通意外及黃竹坑道水管爆裂的交通改道影響，現時中西區及香港仔一帶的交通十分繁忙，包括以下路段：

  • 山道天橋（往中環方向）
  • 干諾道西（往中環方向）
  • 薄扶林道（往中環方向）
  • 干諾道中天橋（往灣仔方向）

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記者：黃穎津

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