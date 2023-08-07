【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒

▲ 樂隊LMF成員陳匡榮（Davy／大飛）生前飽受病魔折磨。

樂隊LMF成員陳匡榮（Davy／大飛）昨日（8月6日）逝世，終年52歲。

大飛早前曾於社交平台撰文抒發病經歷，並希望能真正止痛令他「有覺好瞓」。

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大飛被病魔糾纏

據悉，大飛連月來飽受病魔困擾，他早前曾撰文分享患病感受：

由最初期只係咳嗽的時候右胸部位有刺痛感覺，睡眠還是可以，但恐防惡化落去，於是四月尾由熊本返到東京之後就去睇醫生，第一個普通醫生診斷我為肋骨神經發炎，他給我兩星期的消炎藥，但兩星期後完全沒有幫助，痛楚還擴散到背部，所以轉介我去睇第二個醫生「整型外科」其實即係跌打。 第二位醫生亦診斷我的症狀是發炎，所以幫我打了一支消炎針，再加四星期消炎止痛藥，但依然無好轉，還發現我的痰帶有血絲，於是再轉介到第三個醫生「呼吸部内科」是醫院內的專科，但係預約要等成十日後先有得睇。

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▲ （FB圖片）

盼真正止痛

他又說：

終於星期一一大早去見醫生，醫生為我做了xRay、CT scan、驗血等，醫生看了CT scan圖及第一份驗血報告，發現右胸上方有些東西，不是肺部亦不是心臟問題，她估計是有感染，是甚麼感染？她不知道，要再等到下星期才會有齊其他詳細報告，又係等及又兩個禮拜藥！ 這兩個月來經常痛醒，睡眠極度不佳，他們的止痛藥只係可以減輕痛楚，沒有真的可以止痛，心情非常暴躁。

以往在香港睇開的中醫在我離開香港前已找不到他，麻煩在港朋友仔如有好的中醫，真係要好的可以介紹一下嗎？我下星期會返港幾天，希望可以幫我解決到我的問題，可以比我有覺好瞓。

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活躍於本地Band壇

陳匡榮的死訊由LMF隊友「老占」Jimmy Lo-Jim在個人社交平台上證實，他寫道：「別了…摯友…少了…一路好走…R.I.P…」

大飛早於80年代起活躍在本地Band壇，於1989年為樂隊亞龍大（Anodize）任鼓手，後來與隊友亞華加入LMF。因為音樂功力深厚，所以吸不少音樂人青睞，曾合作藝人包括張國榮、王菲、陳奕迅等。

大飛更是作曲人 、編曲人及音樂監製，張國榮的《午後紅荼》、林憶蓮《至少還有你》、陳奕迅《心深傷透》經典金曲都是他作曲 。

2020年，大飛與比他年少19年的圈外女友Lara結婚，夫妻在去年齊移居日本。

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