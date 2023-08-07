【開心速遞】網民憂心李芷晴睇姜濤騷被秋後算帳　宅男女神賣萌報平安：唔使擔心

MIRROR成員姜濤在亞博舉行的4場演唱會於8月5日（星期六）完滿結束，鄭裕玲（Do姐）、毛舜筠、林奕匡等也有到場支持，更吸引了TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的馬海倫（Helen姐）、李芷晴（Stephanie）、鍾晴現身！

公然力撐姜B的3位《愛‧回家之開心速遞》演員，更拿起姜糖派發的應援物，相當開心地拍照，難道不怕方丈小器？

【姜濤演唱會】姜濤腳傷未癒綁繃帶上陣 臨時加唱《Dear My Friend,》：希望佢聽到【有片】

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李芷晴報平安

李芷晴在個人IG限時動態，有發布有去看姜濤演唱會的動態，但照片很快卻便刪除掉。而李芷晴觀眾緣一向不錯，甚至是不少宅男的女神，因此網民擔心她是否因為睇姜濤演唱會而被TVB照肺。

幸在昨晚（8月6日），李芷晴在IG出限時動態報平安讓粉絲安心，強調沒畀TVB照肺，Stephanie 解釋稱：「其實公司冇照肺 Story24小時就冇左（咗）係好正常 大家唔使擔心」。

不過網民焦點除落在李芷晴沒被公司照肺外，限時動態中的Stephanie嘟嘴樣貌竟被指撞樣姜濤，十分可愛！

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