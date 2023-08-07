【以德報怨】17歲少年餓壞入屋爆竊 87歲老婦奮力擊退慷慨送食物

▲ 美國一名17歲少年因為太肚餓入屋爆竊，屋主的87歲老婦奮力擊退，更慷慨送對方食物果腹。

薑越老越辣！美國一名87歲老婦早前凌晨2時左右，遭17歲少年入屋爆竊，並向她施襲，老婦奮力反抗，經過多個回合，少年疲憊不堪，獨自走向廚房，更表示自己太餓才犯案，老婦以德報怨，送上食物讓對方果腹，她說：「不管出於任何原因，都希望這名男孩能得到幫助，走上正軌。」

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綜合外媒報道，事發於7月26日約凌晨2時，美國緬因州一位87歲的退休老婦Marjorie Perkins在家中睡覺時，迷迷糊糊聽到有聲音，她睜眼驚醒，赫然看到一個少年正站在自己的床邊，揚言要襲擊她，聞言立即起來穿上鞋子自衛，

我對自己說，如果他真的砍我的話，我就拼盡全力踢他，所以我趕忙穿上了鞋子。

少年把Perkins推到牆邊，隨即揮拳，她即伸手拿起一張椅子作為盾牌，但臉頰和額頭還是挨了好幾拳，她一邊大聲喊救，一邊不停地還擊打他，

他不停地打我、推我，我的額頭都被打腫了。

雙方爭執多個回合，餓壞的少年疲憊不堪，獨自向廚房走去。此時Perkins發現少年沒有穿褲子，也沒有穿鞋，其衣物和刀被放冷氣機旁，相信他是拆下窗口的擋板，通過狹窄的縫隙爬入屋。

Perkins走到廚房，告誡少年，「你必須離開，你需要幫助。」少年告訴她自己很餓，已有一段時間沒吃過東西了。Perkins聞言便從櫥櫃中拿出了幾塊蜂蜜餅乾、一盒花生醬、兩個橙和兩罐奶遞給少年。

趁少年狼吞虎咽的時候，Perkins趕忙拿起電話撥打了911報警。不過在警察抵達前，少年已經聞訊而逃了，但有一隻警犬在幾個街區外找到了他，警方將他逮捕，而這位少年也被控入室盜竊、刑事恐嚇、襲擊等罪名。

Perkins曾是一名小學教師，已經在該處居住42年，她認出被捕的17歲少年曾經也住在附近，約10年前，這個少年經常來自己家中幫忙除草，賺取零花錢，當時他做得非常好，勤奮肯幹，現在卻做出這樣的事，

不管出於任何原因，希望這名男孩能得到幫助，走上正軌。

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責任編輯︰王明芳