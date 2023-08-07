【沖凍水涼】沖涼時冷熱水交替　33歲壯男休克倒地摔斷頸部動彈不得

▲ 沖涼時冷熱水交替，33歲壯男休克倒地，摔斷頸部動彈不得。

沖涼時要小心水溫的變化。蘇格蘭一名33歲的退伍軍人在沖完熱水涼後，打算照例沖凍水涼讓自己恢復活力，便將水溫調至凍水，未料卻突然休克倒地，導致摔斷頸部無法動彈。

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根據外媒《鏡報（The Mirror）》報道，來自蘇格蘭的33歲Adrian Scott是一名退伍軍人，身體强壯之餘亦沒有什麽病痛。7月8日，他在沖完熱水涼後，將熱水調成凍水，沒想到卻瞬間昏迷，醒來時發現整個人都在地板上，無法移動頭部。

隨後Scott被送往醫院治療，醫生檢查後發現Scott無任何健康問題，並且因為他摔倒時不慎撞到頸部才導致頭部無法移動。醫生推測，Scott可能是身體因水溫的突然變化而導致休克，而他也被告知至少得靜養超過3個月才可以恢復。

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Scott表示，一直以來自己的身體都沒有問題，且長期以來都有沖凍水涼的習慣，因此此次意外為何發生還無法解答。由於情況相當罕見，醫生也不敢斷言是否會有後遺症的影響。不過自從這件事之後，他意識到了水溫急劇變化的危險。同時，他也因此3個月内無法工作，需要透過籌款來尋求幫助。

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責任編輯：羅嘉欣