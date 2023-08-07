【溫拿演唱會】鍾鎮濤19歲女兒唱歌一鳴驚人　鍾懿獲阿B肯定鼓勵入行

▲ 鍾鎮濤跟女兒鍾懿合唱。(攝影:eric ）

溫拿樂隊昨晚起在紅館舉6場《溫拿情不變・說再見Farewell with LOVE 演唱會》，為樂隊50年的音樂歷程作告別。

溫拿五位成員陳友、鍾鎮濤、彭健新、譚詠麟、葉智強回顧過去夾band歲月，熱鬧依然，但五子也放下了許多包袱，帶來一個音樂感十足的演唱會，如回到廣東歌的源起年代。

▲ 溫拿開騷。

鍾鎮濤女兒騷歌藝

演唱會由《千載不變》開始，接上出道多首英文歌如《Listen to the music》、《Would you laugh 》等，首個環節重返50年前時空，重溫廣東歌英文金曲美好年代。

台上不乏溫馨時刻，鼓手陳友帶同兒孫三代同堂Jam歌，充滿笑聲；鍾鎮濤的女兒19歲三女鍾懿（Blythe）跟隨爸爸上台，既合唱了rock味十足的《Bohemian Rhapsody》，她又獨唱張惠妹《剪愛》，表現淡定，聲線哄亮，遺傳了爸爸的唱功，絕對有條件加入樂壇。

▲ 陳友三代同堂。

音樂天份高

Blythe自小擁有表演天份，在音樂方面甚有才華。讀幼稚園參加校內歌唱比賽，並贏得兩個獎項，小時候已經常亮相阿B演唱會，見慣大場面。

2017年阿B推出Hi-Fi碟，父女檔合唱《閃閃星辰》，他受訪大讚Blythe在4名子女當中音樂天份最高，但不強迫女兒入行。

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阿B在台上說，Blythe過去兩度現身溫拿演唱會表現，第一次是3歲，仍是手抱，第二次是9歲。

相隔十年再來到幾位uncle的演唱會，給予女兒信心去表演，現場反應甚佳，阿B也改口風，贊成女兒入行，但一定要兼顧學業才可。

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記者：區家歷