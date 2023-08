【溫拿演唱會】鍾鎮濤19歲女兒唱歌一鳴驚人　鍾懿獲阿B肯定鼓勵入行

▲ 鍾鎮濤跟女兒鍾懿合唱。(攝影:eric )

溫拿樂隊昨晚起在紅館舉6場《溫拿情不變・說再見Farewell with LOVE 演唱會》,為樂隊50年的音樂歷程作告別。

溫拿五位成員陳友、鍾鎮濤、彭健新、譚詠麟、葉智強回顧過去夾band歲月,熱鬧依然,但五子也放下了許多包袱,帶來一個音樂感十足的演唱會,如回到廣東歌的源起年代。

鍾鎮濤女兒騷歌藝

演唱會由《千載不變》開始,接上出道多首英文歌如《Listen to the music》、《Would you laugh 》等,首個環節重返50年前時空,重溫廣東歌英文金曲美好年代。

台上不乏溫馨時刻,鼓手陳友帶同兒孫三代同堂Jam歌,充滿笑聲;鍾鎮濤的女兒19歲三女鍾懿(Blythe)跟隨爸爸上台,既合唱了rock味十足的《Bohemian Rhapsody》,她又獨唱張惠妹《剪愛》,表現淡定,聲線哄亮,遺傳了爸爸的唱功,絕對有條件加入樂壇。

音樂天份高

Blythe自小擁有表演天份,在音樂方面甚有才華。讀幼稚園參加校內歌唱比賽,並贏得兩個獎項,小時候已經常亮相阿B演唱會,見慣大場面。

2017年阿B推出Hi-Fi碟,父女檔合唱《閃閃星辰》,他受訪大讚Blythe在4名子女當中音樂天份最高,但不強迫女兒入行。

阿B在台上說,Blythe過去兩度現身溫拿演唱會表現,第一次是3歲,仍是手抱,第二次是9歲。

相隔十年再來到幾位uncle的演唱會,給予女兒信心去表演,現場反應甚佳,阿B也改口風,贊成女兒入行,但一定要兼顧學業才可。

記者:區家歷