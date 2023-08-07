【斷捨離】搬屋造成的心理壓力比離婚更大　方健儀：放下不應帶走的東西

▲ 方健儀認為，搬屋是學習「捨得不」的好時機。

等到花兒及人也謝了，我終於等到搬屋前夕。13年沒有搬遷，我不敢低估執屋的麻煩度，因為有學者提過，搬屋造成的心理壓力比離婚更大。我不願被不快情緒蓋過一件開心事，因此在過去一個月，我想盡辦法積極面對搬屋的煩惱。

首先要克服「不捨得」。打開塵封木櫃，看到早已遺忘的東西，包括三叔公送我的結婚擺設、朋友送我的名貴護膚品、當年極瘦時買的一件超窄衣服等。全都不捨得丟棄，執屋毫無寸進。

我跟一位最近搬屋的朋友放負，她說搬屋是學習「捨得不」的好時機，用不着的東西不要，沒意義的東西不留。她舉例，結婚時一位巨星送她一擺設，幾十年來珍而重之，亦怕得失送禮之人。但最近搬屋時家務助理摔破該擺設一角，她很心痛，留與不留？最後不留，因為人與人的情誼不應限於禮物，一切在記憶中，而且人生到最後統統帶不走，何必執着擁有？一言驚醒夢中人！我下定決心，兩年沒有用過的東西，即是不需要它，一概回收、轉售或棄掉。過程中也警醒我，將來別買太多無謂東西，徒添家中負擔。

其次要享受「不忘記」。跟上述所說捨掉沒用的實體東西不同，搬屋過程中，往往掘出一些值得紀念的回憶，讓偶有迷失的我重溫已忘記的初心。翻看了中小學紀念冊，一些已沒聯絡的同學，用卡通膠紙封着寫給我的青蔥文字。我也翻看了大學畢業的相簿，重溫當年雄心壯志做記者的宏願。我也尋回在抽屜深深處的N字頭舊電話，當時儲錢良久才可買入這部奢侈品，生活艱苦但很回味自己勞力及努力得到的回報。

此時此刻，讓我放下不應帶走的東西，留着繼續鞭策我的回憶與初心，一步一步向前行。

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