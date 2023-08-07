【網絡熱話】到酒樓食長腳蟹疑遭偷換＋亂計重量 事主怒轟：當你水魚咁呃

▲ 有網民在社交平台分享到康城一家酒樓用餐的不愉快經歷，怒轟涉事酒樓「當你水魚咁呃得就呃」。

一家人出門吃飯當然希望食餐好，但有網民就分享自己到中菜館用餐的經歷，大呻「食到一肚氣」。事主指自己一家人到酒樓吃圍餐，但出餐時12人餐的湯每人只分得半碗，結果追問經理後才知道原來上菜時漏拿一盅。隨後事主一家另點長腳蟹更疑似遭廚房偷換死蟹，埋單時又堅持以錯誤方式計算蟹的重量，令事主忍無可忍，怒轟酒樓「當你水魚咁呃」。

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事主昨日於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指自己於家人到康城一家酒樓用餐，並選擇了12人餐；然而職員為事主一家人分湯時每人卻只有半碗，並著他們「將就少少得咁多」，之後事主向經理追問，才發現原來職員上菜時拿少了一盅。

然而事件尚未完結，事主指他們一家人另外加點了長腳蟹，不料蒸好上菜時卻發現少了一隻腳，蟹肉吃下去甚至「又霉又臭」，懷疑廚房偷偷將新鮮活蟹換成死蟹給客人。他們立刻向經理要求換蟹，但卻要一路追問至廚房才肯告知新換的蟹重量為多少。經理向他們表示「計我哋3斤半」，但最後埋單時卻又算成4斤半的價錢。

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之後事主再次詢問經理，指出按照酒樓標示238元/斤的價錢，3斤半應為$238x3.5= $833，然而經理此時卻稱「半斤等於8兩」，堅持價錢計算方式應為$238x 3.8= $905。爭論一段時間後，收錢時酒樓仍然堅持以乘以3.8的方式計算3斤半的價錢，直到最後才以疑似「發晦氣」的態度表示「你哋話3.5 就3.5」。事主大感不滿，指酒樓職員完全不願意承認自己計算方式錯誤，又以當作事主一家人「搲著數」的態度處理事件，怒轟酒樓「完全當你水魚咁呃得就呃」，並建議酒樓為員工作數學培訓，指他們「連小學水平都不如」。

貼文引來不少網民回應，有人分享自身經歷，點出涉事酒樓早已臭名遠播：「飲過早茶，食物差，無服務，員工態度又差」。有人為事主經歷感到不忿，直指「咁都唔報警報海關？」，亦有人認為酒樓「要培訓嘅唔係數學，係人格、禮貌及心態」。

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責任編輯：羅嘉欣