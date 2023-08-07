【好人好事】馮素波乘的士遺漏手袋終尋回　波姐失而復得：香港好人非常多

▲ 「波姐」馮素波讚香港有很多好人。

剛剛79歲生日的「波姐」馮素波最近於IG分享好人好事，波姐於昨天（6日）下午在的士上遺漏了手袋，內裏更有波姐兒子送給她的銀包，並發出尋物啟事叫大家幫忙尋找。

在短短兩小時內，波姐成功尋回手袋，內裏的物件全數齊備，令她十分感恩，大讚香港有很多好人。

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波姐發尋物啟事

昨天，波姐曾發文尋物（啟事文其後已編輯）：

【尋物啟事】(已找回)嫲嫲剛才在Taxi的士漏咗個手袋，內還有兒子母親節送我的粉紅色銀包。希望大家幫幫手🤝

時間:8月6日 今日下午

16:15在油麻地永安上車

16:35旺角花墟落車

如有拾獲，請聯絡

高先生55780357

有熱心網民問她記不記得的士牌號碼，她於帖文下留言回應：「落車太急唔記得拿單😢」

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波姐尋回手袋

其後，波姐發文感謝大家幫忙尋物：

手袋搵翻啦😊多謝大家幫手，一樣都冇少。從報失到搵翻只係兩個鐘。失而復得。多謝這位司機大哥，多謝拾金不昧的乘客，多謝的士報失中心，多謝各位幫手的IG、FB朋友，感恩咁多熱心人士🥰香港好人非常多👍🏻

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