【天氣報告】卡努將取偏北路徑移向日本九州一帶　本港今早有雷暴下午酷熱

▲ 卡努將取偏北路徑移向日本九州一帶，本港今早有雷暴下午酷熱。（梁偉榮攝）

天文台表示，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，今早（7日）多處地區錄得超過5毫米雨量。今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。早上有雷暴，下午酷熱。吹和緩西南風，風勢間中清勁。

在上午10時，強烈熱帶風暴卡努集結在鹿兒島以南約410公里，預料向北或東北偏北緩慢移動，於日本九州以南海域徘徊。

天文台指，受西南氣流影響，廣東沿岸今日有幾陣驟雨及雷暴。同時，一個低壓區會為廣西沿岸帶來不穩定天氣。預料覆蓋南海北部的高空反氣旋會在本周中期增強，廣東沿岸天氣酷熱。受高空擾動影響，本週後期華南驟雨較多及有雷暴。此外，熱帶氣旋卡努會在今明兩日於日本九州以南海域徘徊，隨後採取偏北路徑移向九州一帶。

天文台展望，未來兩三日部分時間有陽光，天氣酷熱。根據九天天氣預報，未來一連9日有雨，氣溫維持在約27至33度。

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記者：黃穎津