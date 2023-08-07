  • 29°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 12:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣報告】卡努將取偏北路徑移向日本九州一帶　本港今早有雷暴下午酷熱

社會 11:03 2023/08/07

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

卡努將取偏北路徑移向日本九州一帶，本港今早有雷暴下午酷熱。（梁偉榮攝）

天文台表示，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，今早（7日）多處地區錄得超過5毫米雨量。今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。早上有雷暴，下午酷熱。吹和緩西南風，風勢間中清勁。

在上午10時，強烈熱帶風暴卡努集結在鹿兒島以南約410公里，預料向北或東北偏北緩慢移動，於日本九州以南海域徘徊。

天文台指，受西南氣流影響，廣東沿岸今日有幾陣驟雨及雷暴。同時，一個低壓區會為廣西沿岸帶來不穩定天氣。預料覆蓋南海北部的高空反氣旋會在本周中期增強，廣東沿岸天氣酷熱。受高空擾動影響，本週後期華南驟雨較多及有雷暴。此外，熱帶氣旋卡努會在今明兩日於日本九州以南海域徘徊，隨後採取偏北路徑移向九州一帶。

天文台展望，未來兩三日部分時間有陽光，天氣酷熱。根據九天天氣預報，未來一連9日有雨，氣溫維持在約27至33度。

點擊圖片放大
+2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【路陷意外】黃竹坑道路陷爆水管　往香港仔隧道方向全線封閉
今日 09:14
【路陷意外】黃竹坑道路陷爆水管　往香港仔隧道方向全線封閉
【交通意外】金鐘兩的士接連撞倒過路女　兩司機涉危駕被捕
今日 09:49
【交通意外】金鐘兩的士接連撞倒過路女　兩司機涉危駕被捕
【食物中毒】大埔訓練營43人食物中毒包括中小學生　昨晚曾食卡邦尼意粉
今日 11:08
【食物中毒】大埔訓練營43人食物中毒包括中小學生　昨晚曾食卡邦尼意粉

你可能感興趣

【路陷意外】黃竹坑道路陷爆水管　往香港仔隧道方向全線封閉
今日 09:14
【路陷意外】黃竹坑道路陷爆水管　往香港仔隧道方向全線封閉
【交通意外】金鐘兩的士接連撞倒過路女　兩司機涉危駕被捕
今日 09:49
【交通意外】金鐘兩的士接連撞倒過路女　兩司機涉危駕被捕
【食物中毒】大埔訓練營43人食物中毒包括中小學生　昨晚曾食卡邦尼意粉
今日 11:08
【食物中毒】大埔訓練營43人食物中毒包括中小學生　昨晚曾食卡邦尼意粉
天氣 颱風 南中國海 鹿兒島 九州 日本 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【明星豪宅】鄧麗欣與媽媽月租6萬住4000呎獨立屋　女神Stephy香閨靚景曝光
18:06 2023/08/06
【明星豪宅】鄧麗欣與媽媽月租6萬住4000呎獨立屋　女神Stephy香閨靚景曝光
【突發】屯門輕鐵田景站有人持刀傷人　男子頭部受傷疑犯被捕
21:00 2023/08/06
【突發】屯門輕鐵田景站有人持刀傷人　男子頭部受傷疑犯被捕
【癌症殺手】女子不煙不酒忽視1個明顯徵狀　體檢驚揭患上末期卵巢癌【附卵巢癌症狀】
15:32 2023/08/04
【癌症殺手】女子不煙不酒忽視1個明顯徵狀　體檢驚揭患上末期卵巢癌【附卵巢癌症狀】